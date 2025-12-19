Transportvirksomhed i Herning har sat en krog i elektriske transporter
Fredag 19. december 2025 kl: 09:34Af: Redaktionen
Man Truck & Bus har leveret de første to af i alt otte to-akslede batteri-elektriske MAN eTGX 20.449 4X2 LL til Krog Transport & Logistic ApS, der har hjemsted i Herning
Bilerne er leveret med MAN's store GX-kabine og er udstyret med en række optioner inden for chaufførkomfort og sikkerhed.
De nye batteri-elektriske MAN eTGX'er skal køre i linietrafik til og fra Taulov Dry Port og kommer til at supplere hinanden. Bilerne skal blandt andet køre med en fire akslet dobbeltdækker trailer på 15 meter og 62 pallepladser fordelt på to etager. Traileren er udstyret med solceller til drift af lift og etageadskillelse, og vil med en af de batteri-elektriske trækkere koblet for køre CO2-neutralt til Sverige via Helsingør/Helsingborg, der blandt andet betjenes med batteri-elektriske færger.
