Isen i de danske farvande vil ikke forøges

ISMELDING:

Onsdag 11. februar 2026 kl: 12:16

I løbet af de næste to dage vil isdække ikke forøges. Nogle dele vil forblive uændrede, andre vil aftage marginalt. Guldborssund vil forblive isdækket, og isdækket i Smålandsfarvandet vil aftage meget lidt. Havisen vest for Langeland og i kystnære områder i tyske bugt op til Esbjerg, vil forblive stort set uændret. Nordøst om Skagen er der risiko for isdannelse i slutningen af perioden









Jyllands Vestkyst:

Thyborøn kanalen, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret





Limfjorden:

Thyborøn havnen, åben drivis, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Sælhundeholm Løb, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Lemvig havn, Lem Vig, fastis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Oddesund, spredt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Nykøbing Mors, Sallingsund, fastis, mellem 10 og 15 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft

Nykøbing Mors havnen, fast is, mellem 15 og 30 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Skive havn fastis, mellem 15 og 30 cm tyk, kvadderis. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Skive fjorden til Lundøhage, fastis, mellem 10 og 15 cm tyk, kvadderis. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Løgstør farvandet mod vest, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Aggersund tæt drivis, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Løgstør farvandet mod øst, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Aalborg udfor byen, åben vand, is mindre end 5 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Jyllands Østkyst:

Frederikshavn havn, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Sæby havn, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kompakt kvadderis. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god

Hadsund fjorden, meget tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Ebeltoft havnen, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft

Ebeltoft vige, isfrit. Skibsfart uhindret

Horsens havn og inderfjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 15 og 30 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Vejle havn og inderfjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft

Kolding havn og inderfjord, åben drivis, små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Aabenraa havn og fjord, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, så isflager. Skibsfart uhindret





Fyn:

Isfrit





Sjælland:

Frederikssund mod nord, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Frederikssund havnen, fast is med drivis udenfor, mellem 5 og 10 cm tyk, kompakt kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Præstø havn og indsejling, fastis med drivis udenfor, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft

Karrebæksminde havnen åben drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Karrebæksminde, løbet til Næstved, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft

Nykøbing Falster havn, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Nykøbing Falster sundet nordefter, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Stigsnæs farvandet udfor Gulfhavn, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Skibsfart uhinret

Korsør havnen, åbent vand, mindre end 5 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Nykøbing Falster sundet nordefter, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Nykøbing Falster havn, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft





Bornholm:

Isfrit

