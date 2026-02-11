ISMELDING:
Statens Ismeldetjeneste vurderer på baggrund af vejrprognoser med nogle få plusgrader til torsdag, at der ikke vil være yderligere isdannelse i de danske farvande. Muligvis vil isdækket mindske i omfang. Da der bliver mere koldt ved den svenske vestkyst, vil der dannes is her, som frem mod weekenden kan sprede sig ud over de danske farvande omkring Læsø og Skagerrak
Isen i de danske farvande vil ikke forøges
Onsdag 11. februar 2026 kl: 12:16Af: Redaktionen
Statens Ismeldetjeneste vurderer på baggrund af vejrprognoser med nogle få plusgrader til torsdag, at der ikke vil være yderligere isdannelse i de danske farvande. Muligvis vil isdækket mindske i omfang. Da der bliver mere koldt ved den svenske vestkyst, vil der dannes is her, som frem mod weekenden kan sprede sig ud over de danske farvande omkring Læsø og Skagerrak
I løbet af de næste to dage vil isdække ikke forøges. Nogle dele vil forblive uændrede, andre vil aftage marginalt. Guldborssund vil forblive isdækket, og isdækket i Smålandsfarvandet vil aftage meget lidt. Havisen vest for Langeland og i kystnære områder i tyske bugt op til Esbjerg, vil forblive stort set uændret. Nordøst om Skagen er der risiko for isdannelse i slutningen af perioden
Ismelding for de danske farvande 11. februar 2026
Jyllands Vestkyst:
- Thyborøn kanalen, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
Limfjorden:
- Thyborøn havnen, åben drivis, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
- Sælhundeholm Løb, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
- Lemvig havn, Lem Vig, fastis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Oddesund, spredt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Nykøbing Mors, Sallingsund, fastis, mellem 10 og 15 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
- Nykøbing Mors havnen, fast is, mellem 15 og 30 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Skive havn fastis, mellem 15 og 30 cm tyk, kvadderis. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Skive fjorden til Lundøhage, fastis, mellem 10 og 15 cm tyk, kvadderis. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Løgstør farvandet mod vest, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
- Aggersund tæt drivis, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
- Løgstør farvandet mod øst, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
- Aalborg udfor byen, åben vand, is mindre end 5 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Jyllands Østkyst:
- Frederikshavn havn, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
- Sæby havn, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kompakt kvadderis. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god
- Hadsund fjorden, meget tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Ebeltoft havnen, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
- Ebeltoft vige, isfrit. Skibsfart uhindret
- Horsens havn og inderfjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 15 og 30 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Vejle havn og inderfjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
- Kolding havn og inderfjord, åben drivis, små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Aabenraa havn og fjord, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, så isflager. Skibsfart uhindret
Fyn:
- Isfrit
Sjælland:
- Frederikssund mod nord, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
- Frederikssund havnen, fast is med drivis udenfor, mellem 5 og 10 cm tyk, kompakt kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Præstø havn og indsejling, fastis med drivis udenfor, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
- Karrebæksminde havnen åben drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Karrebæksminde, løbet til Næstved, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
- Nykøbing Falster havn, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Nykøbing Falster sundet nordefter, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Stigsnæs farvandet udfor Gulfhavn, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Skibsfart uhinret
- Korsør havnen, åbent vand, mindre end 5 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
Bornholm:
- Isfrit
