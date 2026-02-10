Buschauffør blev stukket med en kniv
Tirsdag 10. februar 2026 kl: 12:47Af: Redaktionen
Østjyllands Politi efterlyser en mand, som klokken 16.05 mandag eftermiddag på Axel Gruhns Vej i Højbjerg stak en buschauffør med en kniv i et forsøg på at røve penge fra chaufføren. Østjyllands Politi mener, at den samme mand senere på dagen begik et lignende røveri mod en taxi chauffør - denne gang i Viby J
Østjyllands Politi oplyser, at episoden fandt sted på Axel Gruhns Vej, hvor den ind ti videre ukendte gerningsmand havde indfundet sig i bussen og kort tid efter trak en kniv op fra bukselinningen, som han stak buschaufføren med og i samme forbindelse forsøgte at true ham til at udlevere nogle kontanter.
- Der er tale om en meget grov og alvorlig forbrydelse, og derfor hører vi naturligvis også gerne fra vidner eller andre med relevante oplysninger for politiets efterforskning af sagen. Det gælder både, hvis man har været til stede i området omkring gerningstidspunktet eller har brugbar viden om den efterlyste gerningsmand, at man skal ringe til politiet på telefonnummer 114, siger politikommissær Carsten Andersen fra Østjyllands Politi.
Flere patruljer blev straks sendt ti Højbjerg, hvor et større område omkring gerningsstedet blev afspærret, mens politiet sikrede sig spor, indhentede videoovervågning og afhørte mulige vidner. Buschaufføren modtog samtidig førstehjælp fra politiet, indtil sundhedspersonalet ankom og overtog behandlingen.
Den 54-årige mandlige chauffør var umiddelbart ikke kommet alvorligt til skade, men han blev efterfølgende bragt med ambulance til hospitalet for yderligere behandling.
Senere mandag aften klokken 19.43 fik Østjyllands Politi så en anmeldelse om, at en taxichauffør på Rosenhøj i Viby J var blevet udsat for et røveri, da en ukendt gerningsmand med kniv havde truet ham til at udlevere nogle kontanter.
Gerningsmanden var stukket af fra stedet, da politiet ankom nogle få minutter senere. Den 30-årige mandlige taxichauffør var ikke var kommet fysisk til skade, da han kun var blevet truet med kniven. Politiet er fortsat i gang med at indhente videoovervågning fra området omkring gerningsstedet i Viby J.
Beskrivelsen af gerningsmanden fra anmeldelsen passede på signalementet fra episoden i Højbjerg, og Østjyllands Politi mistænker derfor, at det er den samme gerningsmand, der kan stå bag begge episoder.
Politiet oplyser, at den mand, der stak buschaufføren, var iført sort tøj, sort hue og sort maskering i form af en halsedisse.
Den efterlyste gerningsmand beskrives desuden som:
- Mand
- 20-30 år
- Omkring 175-185 cm høj
- Spinkel til almindelig af bygning
- Mørk i huden
- Talte dansk med accent
- Var iført sort tøj i form af sko, handsker, bukser og jakke samt maskering
