OPDATERING EFTER ULYKKE PÅ MOTORVEJ E45 29. JANUAR:
Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at lægerne har erklæret den 25-årige kvindelige betjent, der blev ramt af en lastbil 29. januar, da hun sammen med en mandlig kollega var ude ved et færdselsuheld, uden for livsfare. Den mandlige betjent mistede livet ved påkørsel
Betjent er uden for livsfare
Tirsdag 10. februar 2026 kl: 12:54Af: Redaktionen
Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at lægerne har erklæret den 25-årige kvindelige betjent, der blev ramt af en lastbil 29. januar, da hun sammen med en mandlig kollega var ude ved et færdselsuheld, uden for livsfare. Den mandlige betjent mistede livet ved påkørsel
Syd- & Sønderjyllands Politi har fået tilladelse af familien til at give en kort orientering om den 25-årige betjent, der er under uddannelse.
Den 25-årige er fortsat indlagt på en intensivafdeling på Odense Universitetshospital, hvor lægerne har erklæret hende uden for livsfare, men hendes tilstand er stadigvæk kritisk.
Familien takker samtidig for de mange venlige hilsner, som borgerne har sendt i forbindelse med ulykken, men appellerer samtidig til, at de fortsat får ro i forhold til den aktuelle situation.
