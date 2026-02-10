Betjent er uden for livsfare

OPDATERING EFTER ULYKKE PÅ MOTORVEJ E45 29. JANUAR:

Tirsdag 10. februar 2026 kl: 12:54

Syd- & Sønderjyllands Politi har fået tilladelse af familien til at give en kort orientering om den 25-årige betjent, der er under uddannelse.









Den 25-årige er fortsat indlagt på en intensivafdeling på Odense Universitetshospital, hvor lægerne har erklæret hende uden for livsfare, men hendes tilstand er stadigvæk kritisk.





Familien takker samtidig for de mange venlige hilsner, som borgerne har sendt i forbindelse med ulykken, men appellerer samtidig til, at de fortsat får ro i forhold til den aktuelle situation.

