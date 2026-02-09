Havneselskab investerer i nye kontrolfaciliteter i Fredericia

Mandag 9. februar 2026 kl: 10:16

Projektet omfatter både renovering af de eksisterende veterinær- og grænsekontrolområder samt etablering af nye, moderne toldfaciliteter tæt ved kaj nummer 17 i Fredericia.









- Kontrollen i de danske havne skærpes, og det imødekommer vi nu med en investering i nye faciliteter, der sikrer den fremtidige drift, men også giver hurtigere processer og er en vigtig kapacitetsforbedring, siger Rune D. Rasmussen, der er administrerende direktør hos ADP.









De nye toldfaciliteter placeres ved Kaj 17, hvor Toldstyrelsen har godkendt en udvidet løsning med scannerplads, telthal samt nye kontor- og servicefaciliteter. Placeringen ved Kaj 17 gør det muligt for Toldstyrelsen at bruge sin nye scanner, som både imødekommer de øgede kontrolkrav og giver kunderne en mere forudsigelig og smidig proces.









Samtidig gennemgår veterinær- og grænsekontrollen en gennemgribende modernisering af bygninger, køle- og frysefaciliteter, tekniske installationer og adgange. Renoveringen gennemføres trinvist for at sikre kontinuerlig og løbende drift.









- Optimeringen i kontrolfaciliteterne er en central investering på Fredericia Havn for at kunne følge udviklingen og understøtte væksten, vi oplever. Kunderne på havnen vil opleve mere smidige processer og dermed mindre ventetid, siger Rune D. Rasmussen.









Projektet sættes i gang hurtigst muligt og forventes klar midt på året.





