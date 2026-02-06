Klik venligst



TUNGE EL-LASTBILER:

Lille antal blev fordoblet plus lidt mere

Fredag 6. februar 2026 kl: 10:45
Af: Jesper Christensen

I løbet af januar blev der nyregistreret 37 batteri-elektriske lastbiler over 16 tons totalvægt. det var 21 flere end i samme måned sidste år, hvor tallet var 16

Selvom der er tale om et lille antal i forhold til det samlede antal på 416 nyregistrerede lastbiler over 16 ton i januar, viser tallene en tendens til, at flere vælger batteri-elektriske lastbiler.


Nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler over 16 tons totalvægt

Mærke

Januar 2026

Januar 2025

Antal

Andel

Antal

Andel

Scania

13

35,14 %

2

12,50 %

Mercedes-Benz

10

27,03 %

3

18,75 %

MAN

9

24,32 %

0

-

Volvo Trucks

4

10,81 %

11

68,75 %

DAF

1

2,70 %

0

-

I alt

37


16


(Kilde: Bilstatistik.dk)



