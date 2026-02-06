TUNGE EL-LASTBILER:
I løbet af januar blev der nyregistreret 37 batteri-elektriske lastbiler over 16 tons totalvægt. det var 21 flere end i samme måned sidste år, hvor tallet var 16
Selvom der er tale om et lille antal i forhold til det samlede antal på 416 nyregistrerede lastbiler over 16 ton i januar, viser tallene en tendens til, at flere vælger batteri-elektriske lastbiler.
Lille antal blev fordoblet plus lidt mere
Fredag 6. februar 2026 kl: 10:45Af: Jesper Christensen
Nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler over 16 tons totalvægt
Mærke
Januar 2026
Januar 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
Scania
13
35,14 %
2
12,50 %
Mercedes-Benz
10
27,03 %
3
18,75 %
MAN
9
24,32 %
0
-
Volvo Trucks
4
10,81 %
11
68,75 %
DAF
1
2,70 %
0
-
I alt
37
16
(Kilde: Bilstatistik.dk)
