Tysk containertransportør sætter 33 elektriske lastbiler i drift

Torsdag 5. februar 2026 kl: 13:37

Contargo, der har hovedsæde i Mannheim i delstaten Baden-Württemberg, har i mange år arbejdet sammen med DAF inden for nulemissionslogistik. I 2019 var Contargo en af de første tyske transportvirksomheder, der satte to fuldelektriske DAF CF lastbiler i drift, og derefter er antallet steget. Med levering af 33 DAF XD Electric lastbiler - sammen med XF Electric - råder Contargo nu en vognpark med knap 100 fuldelektriske lastbiler.









DAF oplyser, at Contargo sigter mod at være 100 procent CO2‑neutral inden 2045.









De batteri-elektriske lastbiler fra DAF's New Generation - DAF XD, XF, XG og XG⁺ Electric - er udstyrede med el-motorer fra Paccar med effekter fra 170 kW til 350 kW (230 hk til 480 hk). Bilerne har modulære LFP-batteripakker, der giver mellem 210 og 525 kWh, afhængigt af antallet af batterimoduler, der installeres på chassiset. De 33 DAF XD Electric trækkerenheder, der leveres til Contargo, er udstyrede med fem batteripakker, hvilket giver dem en "nulemissionsrækkevidde" på over 500 kilometer.

