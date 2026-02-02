Trafikselskab i Østdanmark har fået ny bestyrelse
Mandag 2. februar 2026 kl: 18:18Af: Redaktionen
Den nye bestyrelse i trafikselskabet Movia, der dækker Sjælland inklusiv Hovedstadsområdet og Lolland-Falster, er kommet på plads efter kommunal- og regionsrådsvalget i november sidste år 2025. Kenneth Gøtterup (K), der er borgmester i Dragør Kommune er tiltrådt som formand og afløser dermed Hillerøds tidligere borgmester, Kirsten Jensen (S), der har været formand i otte år. Ud over den nye formand er der nye medlemmer på fire af de ni bestyrelsesposter
Næstformand i de kommende fire år bliver Simon Hansen (S), der er borgmester i Guldborgsund Kommune. Både Kenneth Gøtterup og Simon Hansen var medlemmer af bestyrelsen i 2022-2025.
Bent Hansen (V) fra Gribskov Kommune blev genvalgt til bestyrelsen, der også de tre nyvalgte medlemmer - Vagn Kjær Hansen (SF) fra Brøndby Kommune samt Øjvind Vilsholm (EL) fra Furesø Kommune og Andreas Karlsen (K) fra Ringsted Kommune.
Af Movias vedtægter fremgår det, at tre ud af de i alt ni medlemmer af Movia's bestyrelse udpeges direkte af de to regioner samt den største tilskudsyder - Københavns Kommune.
Københavns Kommune har udpeget medlem af Borgerrepræsentationen Signe Bøgevald (LA) som nyt medlem af bestyrelsen. Fra Region Sjælland fortsætter Felex Pedersen (S). Det samme gør Erik Lund (K) fra Region Hovedstaden.
Fra 2027 samles de to regioner i Region Østdanmark, og regionsrådet vil her udpege to nye medlemmer til Movia's bestyrelse.
Movia's bestyrelse valgt på konstituerende repræsentantskabsmøde 13. januar 2026 for en fireårig periode (2026-2029):
- Formand Kenneth Gøtterup (K), borgmester i Dragør Kommune
- Næstformand Simon Hansen (S), borgmester i Guldborgsund Kommune
- Signe Bøgevald (LA), medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
- Bent Hansen (V), medlem af kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune
- Vagn Kjær Hansen (SF), formand for Teknik- og Planudvalget i Brøndby Kommune
- Andreas Karlsen (K), borgmester i Ringsted Kommune
- Øjvind Vilsholm (EL), formand for Natur og Klimaudvalget i Furesø Kommune
- Erik Lund (K), regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden
- Felex Pedersen (S), regionsrådsmedlem i Region Sjælland
Interesserede kan følge Movia's bestyrelses arbejde (mødedatoer, dagsordener, og mødematerialer) på Movia's hjemmeside - klik her:
Fakta om Movia:
- 1.100 busser hvoraf 700 er eldrevne
- 7 havnebusser - alle eldrevne
- 61 togsæt (Lokaltog)
- 1.000 Flextrafikbiler
- Movia transporterer samlet cirka 175 millioner passagerer årligt
- Movia er ejet af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland
