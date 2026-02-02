Trafikselskab i Østdanmark har fået ny bestyrelse

Mandag 2. februar 2026 kl: 18:18

Næstformand i de kommende fire år bliver Simon Hansen (S), der er borgmester i Guldborgsund Kommune. Både Kenneth Gøtterup og Simon Hansen var medlemmer af bestyrelsen i 2022-2025.





Bent Hansen (V) fra Gribskov Kommune blev genvalgt til bestyrelsen, der også de tre nyvalgte medlemmer - Vagn Kjær Hansen (SF) fra Brøndby Kommune samt Øjvind Vilsholm (EL) fra Furesø Kommune og Andreas Karlsen (K) fra Ringsted Kommune.





Af Movias vedtægter fremgår det, at tre ud af de i alt ni medlemmer af Movia's bestyrelse udpeges direkte af de to regioner samt den største tilskudsyder - Københavns Kommune.









Københavns Kommune har udpeget medlem af Borgerrepræsentationen Signe Bøgevald (LA) som nyt medlem af bestyrelsen. Fra Region Sjælland fortsætter Felex Pedersen (S). Det samme gør Erik Lund (K) fra Region Hovedstaden.





Fra 2027 samles de to regioner i Region Østdanmark, og regionsrådet vil her udpege to nye medlemmer til Movia's bestyrelse.









Movia's bestyrelse valgt på konstituerende repræsentantskabsmøde 13. januar 2026 for en fireårig periode (2026-2029):

Formand Kenneth Gøtterup (K), borgmester i Dragør Kommune

Næstformand Simon Hansen (S), borgmester i Guldborgsund Kommune

Signe Bøgevald (LA), medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune

Bent Hansen (V), medlem af kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune

Vagn Kjær Hansen (SF), formand for Teknik- og Planudvalget i Brøndby Kommune

Andreas Karlsen (K), borgmester i Ringsted Kommune

Øjvind Vilsholm (EL), formand for Natur og Klimaudvalget i Furesø Kommune

Erik Lund (K), regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden

Felex Pedersen (S), regionsrådsmedlem i Region Sjælland

her: Interesserede kan følge Movia's bestyrelses arbejde (mødedatoer, dagsordener, og mødematerialer) på Movia's hjemmeside - klik









Fakta om Movia:

1.100 busser hvoraf 700 er eldrevne

7 havnebusser - alle eldrevne

61 togsæt (Lokaltog)

1.000 Flextrafikbiler

Movia transporterer samlet cirka 175 millioner passagerer årligt

Movia er ejet af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland

