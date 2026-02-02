Fragtmand har solgt sin forretning til fragtmændene
Mandag 2. februar 2026 kl: 11:12Af: Jesper Christensen
Danske Fragtmænd A/S har med virkning fra 30. januar overtaget Silkeborg Fragt ApS. Danske Fragtmænd A/S oplyser, at alle medarbejdere fortsætter, og at Danske Fragtmænd viderefører driften uændret. Silkeborg Fragt ApS viste underskud i både 2024 og 2023
Med overtagelsen vil Danske Fragtmænd A/S sikre fortsat lokal tilstedeværelse i området og fastholde sit landsdækkende transportnetværk.
Danske Fragtmænd A/S oplyser videre, at overtagelsen sker, fordi fragtmand Jonas Parsberg Pedersen, der har ejet og drevet Silkeborg Fragt ApS, ønsker at fokusere på nye og andre muligheder i sit arbejdsliv og derfor har ønsket at sælge virksomheden.
Silkeborg Fragt ApS kom ud af det senest afsluttede regnskabsår opgjort pr. 31. december 2024 med et resultat på minus 1.369.354 kroner. I 2023 var resultatet på minus 2.163.566 kroner.
Balancesummen var efter 2024 på 26.333.918 kroner og efter 2023 på 27.043.956 kroner, mens egenkapital var på 415.374 kroner i 2024 og på 1.784.728 kroner i 2023.
I årsrapporten for 2024 skriver ledelsen i Silkeborg Fragt ApS, at der er usikkerhed om selskabets fortsatte drift. Ledelse skriver også, at selskabet i 2025 har solgt grunde og bygninger, hvilket har betydet indfrielse af en kassekredit og dermed forbedret likviditet. Derudover var selskabet blevet enige med nærtstående part om fortsat finansiel støtte ved hensigtserklæring om ikke at indkræve mellemværender indfriet i en periode på 12 måneder fra balancedagen.
