Bryggeri-koncern sætter strøm til distribution af sine drikkevarer

Mandag 19. januar 2026 kl: 12:05

Af: Redaktionen En af Royal Unibrew's el-lastbiler uden for bryggeriet i Faxe.

Overgangen til el-lastbiler vil på sigt omfatte al udkørsel med egne lastbiler fra Royal Unibrews terminaler i Faxe, Glostrup, Odense, Horsens og Aalborg, hvor virksomheden er gået i gang med at etablere sin egen ladeinfrastruktur, så lastbilerne kan lade, mens de holder stille om natten.









Royal Unibrew har over en bred kam arbejdet på at reducere sit CO2-aftryk. Nu er turen kommet til transporten af drikkevarer det sidste stykke fra de lokale lagre og ud til detailhandlen såvel som restaurations-, hotel- og cafébranchen.









Bryggeri-koncernen forventer at have konverteret hele sin egen flåde af lastbiler til el inden udgangen af 2030, hvilket anslået vil bidrage til en reduktion af Royal Unibrew Danmarks CO2-udledning fra transport med 1.850 ton CO2. Det svarer til en reduktion på 10 procent af bryggeri-koncernens danske forretnings nuværende årlige CO2-udslip fra transport, inklusiv selskabets egne køretøjer, eksterne transportpartnere og det CO2-udslip, der er forbundet med levering af råvarer til Royal Unibrews produktion.









Fra dieseldrevne lastbiler til el

Royal Unibrew har siden marts 2024, hvor den første af koncernens nuværende to el-lastbiler blev anskaffet, høstet positive erfaringer med driften af el-lastbiler. Derfor indsætter virksomheden i løbet af første halvår 2026 yderligere ni el-lastbiler i driften.









Ud over et indgående arbejde med at optimere de ruter, som virksomhedens lastbiler benytter til at distribuere drikkevarer ud til kunderne, er antallet af lagre også bragt ned. Det minimerer behovet for at flytte varer unødigt og bidrager ligeledes positivt i CO2-regnskabet. I dag har Royal Unibrew 85 konventionelle dieseldrevne distributionslastbiler, og ambitionen er, at virksomhedens egen flåde inden udgangen af 2030 skal bestå af op mod 100 el-lastbiler - og ingen dieselkøretøjer.









- Vi har længe drømt om at skifte til el-lastbiler, og inden udgangen af første halvår i år vil vi have 11 el-lastbiler på vejene. På årsbasis forventer vi, at de vil stå for cirka 18 procent af vores distributionskørsel og fragte en volumen på cirka 316.000 hektoliter - hvilket svarer til cirka 95 millioner øl og sodavand á 33 centiliter, siger Kristian Milert Møller, der er Logistics Director hos Royal Unibrew.









Investerer selv i ladeinfrastruktur

Royal Unibrew har valgt selv at etablere den nødvendige ladeinfrastruktur i Faxe og Horsens. Det er en stor investering i transformerkapacitet og ladeenheder, hvorfra de nye el-lastbiler i første omgang vil køre.









- Den offentligt tilgængelige ladeinfrastruktur til lastbiler i Danmark er endnu ikke tilstrækkelig til at understøtte erhvervslivets omstilling til el uden, at der også tages private initiativer. Derfor tager vi nu skeen i egen hånd, og så håber vi på, at vi snart kan få lov til at tilbyde vores eksterne transportpartnere muligheden for at tanke strøm hos os uden unødige bureaukratiske forhindringer. Kommer det på plads samtidig med, at den offentlige ladeinfrastruktur udvides kraftigt, får overgangen til eldrevet transport for os, vores transportpartnere og hele Danmark de bedst mulige vilkår, siger Kristian Milert Møller.





