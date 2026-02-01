Sønderjysk vognmand har koblet for en ny fire-akslet påhængsvogn med tip

Tirsdag 10. marts 2026 kl: 12:31

Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-anhænger:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil i kvalitetsstål

Kraftige tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i alu-profiler i begge sider

Luftforskydelig trækstang på 1.400 mm - forskydning: 12 x 50 mm

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser

Kasse-opbygning:

Tophængt pendel-bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem

To kornlemme i bagsmækken

7 mm alu-bund

Fødevaregodkendt alu-kasse

Automatisk Eco-Top rullepresenning

Den fire-akslede tip-anhængeren, der er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S, har en tilladt totalvægt på 36.000 kg.









Lidt om Møller Transport ApS:

I 1986 startede Peter Møller PM Transport og i 2002 blev Møller Transport etableret med både sønnen Kenneth Møller og Peter Møller som ejere. Som led i et glidende generationsskifte overtog Kenneth Møller i 2019 fuldt ejerskab af Møller Transport. De to virksomheder, der arbejder tæt sammen, råder over en fleksible vognpark og har gode samarbejdspartnere. PM Transport sælger og leverer desuden kalk, kosand, granitskærver og andre grusmaterialer.





