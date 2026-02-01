Sønderjysk vognmand har koblet for en ny fire-akslet påhængsvogn med tip
Tirsdag 10. marts 2026 kl: 12:31Af: Redaktionen
Møller Transport ApS, der har hjemsted i Øster Lindet i det nordlige Sønderjylland, har fornyligt været i Hedensted for at koble for en ny fire-akslet letvægts Kel-Berg tip-anhænger hos Lastas. Tip-anhængeren er leveret med automatisk Eco-Top rullepresenning
Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-anhænger:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil i kvalitetsstål
- Kraftige tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i alu-profiler i begge sider
- Luftforskydelig trækstang på 1.400 mm - forskydning: 12 x 50 mm
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
Kasse-opbygning:
- Tophængt pendel-bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem
- To kornlemme i bagsmækken
- 7 mm alu-bund
- Fødevaregodkendt alu-kasse
- Automatisk Eco-Top rullepresenning
Den fire-akslede tip-anhængeren, der er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S, har en tilladt totalvægt på 36.000 kg.
Lidt om Møller Transport ApS:
I 1986 startede Peter Møller PM Transport og i 2002 blev Møller Transport etableret med både sønnen Kenneth Møller og Peter Møller som ejere. Som led i et glidende generationsskifte overtog Kenneth Møller i 2019 fuldt ejerskab af Møller Transport. De to virksomheder, der arbejder tæt sammen, råder over en fleksible vognpark og har gode samarbejdspartnere. PM Transport sælger og leverer desuden kalk, kosand, granitskærver og andre grusmaterialer.
