Lastbilchauffør er blevet sigtet efter jernbaneulykke

Mandag 9. marts 2026 kl: 12:38

Syd- & Sønderjyllands Politi oplyser videre, at efterforskningen har ført frem til, at der er grundlag for at sigte den 63-årige mand for uagtsomt manddrab, uagtsom legemsbeskadigelse og forsætlig fareforvoldelse, samt for overtrædelse af færdselsloven ved ikke at udvise agtpågivenhed ved passage af en jernbaneoverskæring.





Da politiets efterforskning fortsætter, har Syd- & Sønderjyllands politi ikke yderligere oplysninger.

