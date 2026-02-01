Lastbilchauffør er blevet sigtet efter jernbaneulykke
Mandag 9. marts 2026 kl: 12:38Af: Redaktionen
Syd- & Sønderjyllands Politi har sigtet den 63-årige lastbilchauffør, som kørte ud foran et tog i en jernbaneoverkørsel ved Bjerndrup mellem Tinglev og Kliplev fredag 15. august sidste år. Ved ulykken mistede en person livet, mens to personer blev alvorligt kvæstet og 22 passagerer kom til skade. Der var omkring 100 passagerer med toget
Syd- & Sønderjyllands Politi oplyser videre, at efterforskningen har ført frem til, at der er grundlag for at sigte den 63-årige mand for uagtsomt manddrab, uagtsom legemsbeskadigelse og forsætlig fareforvoldelse, samt for overtrædelse af færdselsloven ved ikke at udvise agtpågivenhed ved passage af en jernbaneoverskæring.
Da politiets efterforskning fortsætter, har Syd- & Sønderjyllands politi ikke yderligere oplysninger.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Affalds- og genbrugskoncern køber tre vognmandsforretninger
- Vognmand fik tre klasse 3-lastbiler leveret samme dag
- Vinterkulde fik flere til at sejle med hurtigfærger over Kattegat
- Traditionelle mandefag har fået flere kvinder under uddannelse
- Fynsk vognmand med blomsterekspertise har fået nye tip-trailere
- Lastbilchauffør er blevet sigtet efter jernbaneulykke
- Tungvognspolitiet kontrollerede affaldstransporter i færgehavn
- Norsk entreprenør har fået elektrisk lastbil med tip
- Motorvej ved Kolding får et ekstra spor
- Aarhus Havn inviterer på rundtur via nettet
- 540 heste skal trække fire-akslet anhænger
- Fælder træer og kører dem ud med ny tre-akslet forvogn med kran
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!