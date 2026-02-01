Fynsk vognmand med blomsterekspertise har fået nye tip-trailere
Mandag 9. marts 2026 kl: 13:06Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret to nye fire-akslede Kel-Berg jord tiptrailere med et rumindhold på kubikmeter til transportvirksomheden Alex Andersen, Ølund A/S, på Fyn, der blandt andet er kendt for transport af blomster, frugt og grønt og andre temperaturfølsomme. De to nye fire-akslede jord tip-trailere er leveret med automatisk Fliptop Slider-rullepresenning
Om de to nye fire-akslede Kel-Berg jord tip-trailere:
Chassisopbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning
- Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at opnå 10 procent større åbning ved aflæsning
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm godstykkelse på inderside og 2,8 mm godstykkelse på yderside
- Bunden er udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 10 mm Okulen Premium blue-kunststof. Sider og skuffe er også beklædt med kunststof
- Stigebeslag i venstre side over cyklistværn inklusiv tre meter stige med krog på toppen
- Kost- og skovlbeslag i venstre side
De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Alex Andersen, Ølund A/S:
Alex Andersen Ølund A/S blev etableret i 1964 med speciale i transport af blomster, frugt og grønt og andre temperaturfølsomme varer, samt stykgods. I dag beskæftiger transportvirksomheden omkring 750 ansatte, hvoraf ca. 430 er chauffører. Alex Andersen Ølund A/S råder over omkring 300 lastvognstog og beskæftiger derudover 80 faste vognmandsbiler. Virksomheden, der har syv strategisk placerede afdelinger i Danmark og Nordeuropa, råder over 47.000 kvadratmeter terminal og tilbyder ud over transport også emballagestyring og udbyggede logistikløsninger. Virksomheden leverer varer til modtagere blandt andet Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland, Belgien, Luxembourg og Frankrig.
