Fynsk vognmand med blomsterekspertise har fået nye tip-trailere

Mandag 9. marts 2026 kl: 13:06

Om de to nye fire-akslede Kel-Berg jord tip-trailere:









Chassisopbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende





Kasse-opbygning:

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning

Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at opnå 10 procent større åbning ved aflæsning

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm godstykkelse på inderside og 2,8 mm godstykkelse på yderside

Bunden er udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 10 mm Okulen Premium blue-kunststof. Sider og skuffe er også beklædt med kunststof

Stigebeslag i venstre side over cyklistværn inklusiv tre meter stige med krog på toppen

Kost- og skovlbeslag i venstre side





De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Alex Andersen, Ølund A/S:

Alex Andersen Ølund A/S blev etableret i 1964 med speciale i transport af blomster, frugt og grønt og andre temperaturfølsomme varer, samt stykgods. I dag beskæftiger transportvirksomheden omkring 750 ansatte, hvoraf ca. 430 er chauffører. Alex Andersen Ølund A/S råder over omkring 300 lastvognstog og beskæftiger derudover 80 faste vognmandsbiler. Virksomheden, der har syv strategisk placerede afdelinger i Danmark og Nordeuropa, råder over 47.000 kvadratmeter terminal og tilbyder ud over transport også emballagestyring og udbyggede logistikløsninger. Virksomheden leverer varer til modtagere blandt andet Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland, Belgien, Luxembourg og Frankrig.

