Vognmand fik tre klasse 3-lastbiler leveret samme dag

Mandag 9. marts 2026 kl: 13:57

- Vi valgte Scania denne gang af tre grunde; fordi vi hører rigtig meget godt om brændstoføkonomien på Scania Super, fordi de her biler lander i vecto-klasse 3, som har stor betydning for prisen for vejskat og fordi det er et stort chauffør-ønske at få Scania, siger vognmand Charlie Søborg Jensen.









Han er i dag ansvarlig for den daglige drift i firmaet, som hans far, Per Jensen, startede og tidligere drev. For fem år siden gennemførte familien et generationsskifte, hvor Charlie Søborg Jensen overtog driften, og Per Jensen flyttede ind på kontoret, hvor han fortsat er en aktiv del af hverdagen. Charlie Søborg Jensens søster, der også er medejer af firmaet, er bogholder - en rolle som deres mor havde frem til generationsskiftet.









Ved at vælge lastbiler, der hører til i klasse 3 i vecto-beregningen fremfor i klasse 1, kan man spare 18 øre pr. kilometer, når bilen kører på almindelig landevej og 27 øre, når den kører i en miljøzone.









- Det betyder voldsomt meget for os, hvilken klasse bilerne ender i. Og når man så samtidig ser ind i at spare på brændstof, fordi vi vælger Super-biler, så begynder det virkelig at batte, siger vognmand Charlie Søborg Jensen og tilføjer:









- Da vi fik at vide, at der blev indført vejafgift pr. 1. januar 2025, var vi, sammen med resten af branchen, jo ude i at stille os selv spørgsmålet, om vi overhovedet kunne få en forretning til at køre rundt under de vilkår. Så da lastbilproducenterne kom med deres oversigt over, hvilke klasse bilerne landede i, så kiggede vi ind i det og begyndte at regne på tingene ud fra de oplysninger.









Charlie Jensen Transport har i dag 14 biler og kører specialtransport til Norge og Sverige og elementtransport i hele Danmark.









Ved leveringen af de tre nye biler, der fandt sted hos Scania i Aarhus, var Charlie Søborg Jensen sammen med sin hustru og deres søn Karl, Per Jensen og chaufføren Simon Kirch, som skal have den ene af de tre nye biler, med. Charlie Søborg Jensens søn, Karl Søborg Jensen, der blev født sidste år, har fået sit navn placeret bag på de tre nye Scania'er. Det er en tradition, der blev startet for fem år siden, hvor Charlie Søborg Jensens nevø, Lucas - født samme år - fik sit navn på en række biler, der blev leveret dengang.









I forbindelse med leveringen af de tre nye lastbiler til firmaet fik Karl Søborg Jensen også en Scania at køre i. På grund af sne stod den ikke sammen med de tre ”store” ved leveringen, men hjemme i Støvring. I forbindelse med leveringen af de tre nye lastbiler til firmaet fik Karl Søborg Jensen også en Scania at køre i. På grund af sne stod den ikke sammen med de tre ”store” ved leveringen, men hjemme i Støvring.









Leveringsdagen hos Scania Aarhus blev ekstra mindeværdig, da Karl Søborg Jensen for første gang begyndte at kravle. Foran sin mor, far, farfar og Simon Kirch kravlede han pludselig til stor begejstring for både familien og Scania's salgsfolk meget målrettet hen mod en ny Scania-bamse, han havde fået.

















