Magasinet Bus 1 - 2026 er udkommet

Fredag 30. januar 2026 kl: 11:01
Af: Redaktionen

I Magasinet Bus 1 skriver vi blandt andet om 10 buschauffører, der advarer om ringe sikkerhed, om tjek af busser i Aarhus, om skift på fjernbusområdet og om, at et stigende antal 17-årige bilister bliver sigtet. Vi skiver også om, at færre snyde med billetten på Fyn, at borgmestre siger nej til vejudvidelse, og om, at den nye letbane i Hovedstaden har kørt med flere passagerer end forventet. Og så har vi været ude at køre i kinesiske el-busser i Køge - og tog hjem med positive indtryk. Til slut fortæller vi om 150 år med dæk fra tysk producent

Du kan hente dit eget eksemplar af Magasinet Bus 1 - 2026 her:


Læse det online her:


Eller læse det i en bladreudgave nedenfor.


Du er meget velkommen til at videresende denne mail med Magasinet Bus til andre i dit netværk.


God læselyst


Redaktionen



NB: Tidligere numre af Magasinet Bus kan hentes her:


Nåede du ikke at hente Magasinet Bus 12 - 2025, kan du hente det her:





