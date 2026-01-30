Magasinet Bus 1 - 2026 er udkommet
Fredag 30. januar 2026 kl: 11:01Af: Redaktionen
I Magasinet Bus 1 skriver vi blandt andet om 10 buschauffører, der advarer om ringe sikkerhed, om tjek af busser i Aarhus, om skift på fjernbusområdet og om, at et stigende antal 17-årige bilister bliver sigtet. Vi skiver også om, at færre snyde med billetten på Fyn, at borgmestre siger nej til vejudvidelse, og om, at den nye letbane i Hovedstaden har kørt med flere passagerer end forventet. Og så har vi været ude at køre i kinesiske el-busser i Køge - og tog hjem med positive indtryk. Til slut fortæller vi om 150 år med dæk fra tysk producent
Du kan hente dit eget eksemplar af Magasinet Bus 1 - 2026 her:
Læse det online her:
Eller læse det i en bladreudgave nedenfor.
Du er meget velkommen til at videresende denne mail med Magasinet Bus til andre i dit netværk.
God læselyst
Redaktionen
NB: Tidligere numre af Magasinet Bus kan hentes her:
Nåede du ikke at hente Magasinet Bus 12 - 2025, kan du hente det her:
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Magasinet Bus 1 - 2026 er udkommet
- Jysk kommune tilbyder gratis buskort til unge og pensionister
- Ja til BRT-bus - nej til vejudvidelse på Ring 4 Nord
- Togene er begyndt at køre sydover fra Aarhus
- Færgerederi oplever stigende efterspørgsel
- Rejsebureau øger charterudbuddet fra Aarhus Airport
- Formand for trafikselskab fortsætter
- Busser i rute blev tjekket på rutebilstationen i Aarhus
- Letbane kører med flere passagerer end forventet
- Tysk mand var syg - faldt om og døde på dækket
- Politiet tjekkede taxier ved sygehus - og skrev seks bøder
- Trafikselskab for Midtjylland har fået ny bestyrelse
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!