Politiet siger 40-årig lastbilchauffør for uagtsomt manddrab
Torsdag 29. januar 2026 kl: 21:04Af: Redaktionen
Natten til torsdag mistede en 45-årig politibetjent livet, mens en 25-årig politibetjent blev alvorligt kvæstet, da en lastbil kørte ind i den patruljevogn, de befandt sig efter en anden ulykke på Motorvej E45 ved Aabenraa. Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser torsdag aften, at chaufføren i lastbilen - en 40-årig mand - er sigtet i sagen
Sigtelsen mod den 40-årige lastbilchauffør lyder på dels uagtsomt manddrab og dels uagtsom legemsbeskadigelse efter henholdsvis Straffelovens paragraf 241 og paragraf 249.
Sigtelsen kommer efter, at en tilkaldt bilinspektør havde undersøgt ulykkesstedet og de nærmere omstændigheder ved ulykken.
Politiet har også været i gang med at foretage afhøringer i sagen.
Ud fra den indledende efterforskning – og den foreløbige udtalelse, som politiet har modtaget fra bilinspektøren, der undersøgte ulykken – har politiet vurdereret, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at fremstille den 40-årige lastbilchauffør i et grundlovsforhør.
Lastbilchaufføren er derfor løsladt, men er stadig sigtet i sagen, men der er endnu ikke rejst nogen tiltale mod ham.
Syd- & Sønderjyllands Politi oplyser videre, at de fortsætter efterforskningen af ulykken. Først når den er afsluttet, og de endelige erklæringer foreligger, vil anklagemyndigheden foretage en endelig vurdering af tiltalespørgsmålet i forbindelse med ulykken.
