Ja til BRT-bus - nej til vejudvidelse på Ring 4 Nord
Onsdag 28. januar 2026 kl: 18:18Af: Redaktionen
De syv borgmestre i kommunerne langs den planlagte BRT-buslinje 400S i Hovedstadsområdet skriver i et fælles brev til transportminister Thomas Danielsen (V), at de siger ja til en lokalt tilpasset BRT-løsning, men nej til en vejudvidelse til biler på Ring 4 Nord fra Ballerup Byvej til Hillerødmotorvejen i Gladsaxe. Samtidig beder de ministeren sætte lovgivningsprocessen på pause og gå i dialog om at finde en, hvad de betegner som en bedre løsning
Serdal Benli (SF), borgmester i Gladsaxe, hvor en stor del af strækningen går igennem, mener, at der ikke er noget grundlag for vejudvidelsen, og slet ikke til seks spor.
- Vejdirektoratets egen analyse viser, at effekten af en vejudvidelse er lille. Og en vejudvidelse løser ikke Hovedstadens trængselsproblemer, men vil resultere i flere biler, mere støj og vil underminere investeringer i kollektiv transport, siger han og fortsætter:
- Vi ønsker ikke flere biler i vores by. I stedet ønsker vi, at hovedstaden skal bindes bedre sammen på tværs med god, kollektiv transport, så borgerne får et reelt alternativ til bilen.
Budskab: Stands lovgivningsprocessen og lyt til kommunerne
De syv kommuner Gladsaxe, Ishøj, Albertslund, Ballerup, Herlev, Høje-Taastrup og Furesø mener, at lovforslaget om en udvidelse af Ring 4 Nord er hastet igennem Folketinget på et ufuldstændigt grundlag. Derfor opfordrer de transportministeren til at sætte lovgivningsprocessen på pause og gå i dialog med kommunerne om fælles løsninger, der kan styrke den kollektive trafik og fremkommeligheden i hovedstaden.
Interesserede kan læse de syv kommuners brev til transportministeren her:
