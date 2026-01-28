Ja til BRT-bus - nej til vejudvidelse på Ring 4 Nord

RING 4-BORGMESTRE TIL TRANSPORTMINISTEREN:

Onsdag 28. januar 2026 kl: 18:18

Serdal Benli (SF), borgmester i Gladsaxe, hvor en stor del af strækningen går igennem, mener, at der ikke er noget grundlag for vejudvidelsen, og slet ikke til seks spor.









- Vejdirektoratets egen analyse viser, at effekten af en vejudvidelse er lille. Og en vejudvidelse løser ikke Hovedstadens trængselsproblemer, men vil resultere i flere biler, mere støj og vil underminere investeringer i kollektiv transport, siger han og fortsætter:









- Vi ønsker ikke flere biler i vores by. I stedet ønsker vi, at hovedstaden skal bindes bedre sammen på tværs med god, kollektiv transport, så borgerne får et reelt alternativ til bilen.





Budskab: Stands lovgivningsprocessen og lyt til kommunerne

De syv kommuner Gladsaxe, Ishøj, Albertslund, Ballerup, Herlev, Høje-Taastrup og Furesø mener, at lovforslaget om en udvidelse af Ring 4 Nord er hastet igennem Folketinget på et ufuldstændigt grundlag. Derfor opfordrer de transportministeren til at sætte lovgivningsprocessen på pause og gå i dialog med kommunerne om fælles løsninger, der kan styrke den kollektive trafik og fremkommeligheden i hovedstaden.









