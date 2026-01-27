TRAFIKSTYRELSEN:
Fra fredag 9. juli 2027 skal EU-myndigheder kunne modtage transportoplysninger digitalt, hvis en virksomhed vælger at dele dem via eFTI - electronic Freight Transport Information - der er det nye fælles EU-system for transportoplysninger. Dermed kan store mængder papir og uensartede regler for lastbilchauffører og andre, der transporterer gods på tværs af EU’s landegrænser, ifølge Trafikstyrelsen blive fortid
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Sydvestjysk vognmand hentede to tiptrailere på samme tid
- EU's system for digital transportdokumentation er på vej
- Politiet uddelte mange klip til mobilsnakkende bilister i Aarhus
- Køretøjer under opbygning bliver fritaget for nye regler
- El-drevne lastbiler skal køre fast mellem Skåne og Jylland
- Polsk registreret lastbil havde fire paller med ulovlige puff bars på ladet
- Den ene ud af tre onboard-enheder udløser tre gange så mange bøder
- Palletyve i polsk varebil var rumænske
- Flytteforretning bliver en del af større transportkoncern
- Vi sorterer bedre, men affaldsbjerget vokser
- Fynsk vognmand hejser lad på ny kærre
- Pakkebudet var en politimand med politiskilt
Skriv din kommentar:
EU's system for digital transportdokumentation er på vej
Tirsdag 27. januar 2026 kl: 13:48Af: Redaktionen
Fra fredag 9. juli 2027 skal EU-myndigheder kunne modtage transportoplysninger digitalt, hvis en virksomhed vælger at dele dem via eFTI - electronic Freight Transport Information - der er det nye fælles EU-system for transportoplysninger. Dermed kan store mængder papir og uensartede regler for lastbilchauffører og andre, der transporterer gods på tværs af EU’s landegrænser, ifølge Trafikstyrelsen blive fortid
Med det nye digitale system eFTI vil EU skabe en fælles europæisk ramme for, hvordan lovpligtige transportoplysninger kan stilles digitalt til rådighed for myndighederne. Systemet skal gøre delingen af transportdokumenter mere enkel og ensartet på tværs af EU.
Trafikstyrelsen oplyser, at det er frivilligt for virksomheder, om de vil tage eFTI i brug. Men systemet kan give en række fordele. Digital deling af transportoplysninger kan bidrage til mere effektive arbejdsgange, bedre genbrug af data og færre manuelle tastefejl i de nødvendige oplysninger.
Hvis en transportør, speditør eller anden virksomhed vælger at benytte eFTI, skal deres transportoplysninger være tilgængelige via en certificeret eFTI-platform. Virksomheder kan enten anvende en certificeret platform fra en leverandør eller få deres egen løsning certificeret, alt efter behov og forretningsmodel.
Indarbejdning af regler og procedurer skrider frem
EU har for nylig vedtaget det regelsæt, der fastlægger de detaljerede funktionelle krav til eFTI-platforme. Dermed er rammerne for, hvordan platformene skal opbygges og fungere, på plads.
Kravene omfatter blandt andet adgangs- og rettighedsstyring, sikker og logget kommunikation med myndighederne samt beskyttelse og tilgængelighed af data.
Det betyder, at aktører i transportsektoren kan begynde at udvikle og tilpasse deres eFTI-platforme, så de er klar til at anvende eFTI-løsningen, når systemet træder i kraft i sommeren 2027.
Trafikstyrelsen er ansvarlig for implementeringen af eFTI i Danmark og deltager i det CEF-finansierede projekt eFTI4ALL (eFTI for all), hvor eFTI-løsninger testes og afprøves i praksis. Virksomheder, der udvikler en eFTI-platform, har mulighed for at afprøve deres løsning i projektets testmiljø.
Interesserede kan læse mere om eFTI her:
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Sydvestjysk vognmand hentede to tiptrailere på samme tid
- EU's system for digital transportdokumentation er på vej
- Politiet uddelte mange klip til mobilsnakkende bilister i Aarhus
- Køretøjer under opbygning bliver fritaget for nye regler
- El-drevne lastbiler skal køre fast mellem Skåne og Jylland
- Polsk registreret lastbil havde fire paller med ulovlige puff bars på ladet
- Den ene ud af tre onboard-enheder udløser tre gange så mange bøder
- Palletyve i polsk varebil var rumænske
- Flytteforretning bliver en del af større transportkoncern
- Vi sorterer bedre, men affaldsbjerget vokser
- Fynsk vognmand hejser lad på ny kærre
- Pakkebudet var en politimand med politiskilt
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!