EU's system for digital transportdokumentation er på vej

TRAFIKSTYRELSEN:

Tirsdag 27. januar 2026 kl: 13:48

Med det nye digitale system eFTI vil EU skabe en fælles europæisk ramme for, hvordan lovpligtige transportoplysninger kan stilles digitalt til rådighed for myndighederne. Systemet skal gøre delingen af transportdokumenter mere enkel og ensartet på tværs af EU.









Trafikstyrelsen oplyser, at det er frivilligt for virksomheder, om de vil tage eFTI i brug. Men systemet kan give en række fordele. Digital deling af transportoplysninger kan bidrage til mere effektive arbejdsgange, bedre genbrug af data og færre manuelle tastefejl i de nødvendige oplysninger.









Hvis en transportør, speditør eller anden virksomhed vælger at benytte eFTI, skal deres transportoplysninger være tilgængelige via en certificeret eFTI-platform. Virksomheder kan enten anvende en certificeret platform fra en leverandør eller få deres egen løsning certificeret, alt efter behov og forretningsmodel.









Indarbejdning af regler og procedurer skrider frem

EU har for nylig vedtaget det regelsæt, der fastlægger de detaljerede funktionelle krav til eFTI-platforme. Dermed er rammerne for, hvordan platformene skal opbygges og fungere, på plads.









Kravene omfatter blandt andet adgangs- og rettighedsstyring, sikker og logget kommunikation med myndighederne samt beskyttelse og tilgængelighed af data.









Det betyder, at aktører i transportsektoren kan begynde at udvikle og tilpasse deres eFTI-platforme, så de er klar til at anvende eFTI-løsningen, når systemet træder i kraft i sommeren 2027.









Trafikstyrelsen er ansvarlig for implementeringen af eFTI i Danmark og deltager i det CEF-finansierede projekt eFTI4ALL (eFTI for all), hvor eFTI-løsninger testes og afprøves i praksis. Virksomheder, der udvikler en eFTI-platform, har mulighed for at afprøve deres løsning i projektets testmiljø.









her: Interesserede kan læse mere om eFTI









