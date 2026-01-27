Køretøjer under opbygning bliver fritaget for nye regler

Tirsdag 27. januar 2026 kl: 10:11

På baggrund af høringssvar til bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning, udstyr og anvendelse har Færdselsstyrelsen vurderet, at det er nødvendigt at indføre overgangsordninger for godkendelse og registrering af køretøjer under opbygning og køretøjer til særlig anvendelse.









Køretøjerne skulle egentlig opfylde de nye krav, der med den nye bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning, udstyr og anvendelse blev indført 1. januar, men de bliver nu undtaget.









Færdselsstyrelsen udsender derfor en ny meddelelse om overgangsbestemmelser for godkendelse og registrering af køretøjer, der var under opbygning forud for 1. januar 2026, og af køretøjer til særlig anvendelse.

Overgangsbestemmelse for køretøjer under opbygning

Køretøjer, som var under opbygning forud for 1. januar 2026 på baggrund af en bindende ordre, skal ikke opfylde de nye krav i forbindelse med godkendelse og registrering i perioden indtil 30. juni 2026. Disse køretøjer kan godkendes og registreres i overensstemmelse med den tidligere gældende bekendtgørelse nr. 907 af 25. juni 2025 om detailforskrifter for køretøjers indretning, udstyr og anvendelse indtil 30. juni 2026. I forbindelse med godkendelse og registrering af disse køretøjer, skal der fremvises dokumentation for, at køretøjet er omfattet af overgangsbestemmelsen, ligesom der skal registreres oplysninger herom i Køretøjsregistret.









Overgangbestemmelse for køretøjer til særlig anvendelse

Køretøjer til særlig anvendelse er ikke omfattet af GSR II krav, som blev indarbejdet i den nye bekendtgørelse, før tirsdag 7. juli 2026 ifølge EU-forordning 858/2018, jf. delegeret EU-forordning 2022/2236. Det er imidlertid ikke nævnt i bekendtgørelsen, at kravene først træder i kraft tirsdag 7. juli 2026 for køretøjer til særlig anvendelse. Meddelelsen fastsætter som følge heraf en overgangsordning for disse køretøjer, som kan godkendes og registreres på baggrund af bekendtgørelse nr. 907 af 25. juni 2025 indtil mandag 6. juli 2026.





her: Interesserede kan hente "Meddelelse nr 2045 - Ny overgangsbestemmelse i Bekendtgørelse om Detailforskrifter for køretøjers, indretning, udstyr og anvendelse"













