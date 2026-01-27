Politiet tjekkede taxier ved sygehus - og skrev seks bøder

Tirsdag 27. januar 2026 kl: 09:27

Syd- & Sønderjyllands Politi oplyser:

En chauffør havde ikke medbragt sit chaufførkort. Det betød, at han fik en bøde og kørselsforbud indtil, chaufførkortet var medbragt.

I en anden taxi var chaufførkortet medbragt, men det var ikke placeret synligt, som det skal være, hvilket udløste en bøde.

En chauffør kørte uden førerret til taxi, hvilket udløste en bøde, ligesom han ikke kunne fortsætte kørslen.

I to tilfælde var registreringsnummeret på den pågældende taxi ikke tilknyttet til tilladelsen til at køre taxi. Det udløste en bøde.

Den sjette sigtelse skyldtes, at den person, som havde tilladelse til taxikørsel, ikke var registreret som bruger af bilen, hvilket også blev straffet med bøde.





- Det handler om borgernes sikkerhed, når vi holder en kontrol - og i dette tilfælde stoppede vi blandt andet en chauffør, som kørte uden førerret til taxi. Det er et område, vi holder øje med, siger vicepolitiinspektør Jan Lambertsen, der leder hunde- og færdselsafdelingen hos Syd- & Sønderjyllands Politi.





Bødestørrelsen på de seks sigtelser varierede fra cirka 2.000 til 6.000 kroner.





