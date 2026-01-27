Politiet tjekkede taxier ved sygehus - og skrev seks bøder
Tirsdag 27. januar 2026 kl: 09:27Af: Redaktionen
Færdselsafdelingen hos Syd- & Sønderjyllands Politi holdt torsdag i sidste uge en kort taxikontrol ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. På under en time udskrev politiet seks bøder
Syd- & Sønderjyllands Politi oplyser:
- En chauffør havde ikke medbragt sit chaufførkort. Det betød, at han fik en bøde og kørselsforbud indtil, chaufførkortet var medbragt.
- I en anden taxi var chaufførkortet medbragt, men det var ikke placeret synligt, som det skal være, hvilket udløste en bøde.
- En chauffør kørte uden førerret til taxi, hvilket udløste en bøde, ligesom han ikke kunne fortsætte kørslen.
- I to tilfælde var registreringsnummeret på den pågældende taxi ikke tilknyttet til tilladelsen til at køre taxi. Det udløste en bøde.
- Den sjette sigtelse skyldtes, at den person, som havde tilladelse til taxikørsel, ikke var registreret som bruger af bilen, hvilket også blev straffet med bøde.
- Det handler om borgernes sikkerhed, når vi holder en kontrol - og i dette tilfælde stoppede vi blandt andet en chauffør, som kørte uden førerret til taxi. Det er et område, vi holder øje med, siger vicepolitiinspektør Jan Lambertsen, der leder hunde- og færdselsafdelingen hos Syd- & Sønderjyllands Politi.
Bødestørrelsen på de seks sigtelser varierede fra cirka 2.000 til 6.000 kroner.
