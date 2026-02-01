Data viser prisudvikling på diesel siden 1972

Onsdag 11. marts 2026 kl: 13:42

Af: Jesper Christensen (Kilde: Drivkraft Danmark)

I løbet af de 54 år har prisen på dieselolie svinget op og ned en del gange. Det kan man konstatere, hvis man kigger på date fra Drivkraft Danmark, der er interesseorganisation for energileverandører i Danmark









Den røde kurve i ovenstående graf viser dagsprisen (forbrugerprisen) - den pris, der stod på standeren den pågældende dag, mens den blå kurve viser den faste pris (fastforbrugerpris) - hvad prisen svarer til i nutidens priser, når der er taget højde for den inflation, der har været i perioden. Den viste pris er prisen den sidste dag i den pågældende måned.









Dermed er de seneste prisstigninger ikke med.









Data for prisudviklingen på dieselolie er umiddelbart tilgængelige på Drivkraft Danmarks web-side, mens data for lønudviklingen i samme periode er mere vanskelig at klarlægge.









Men et kig i DA's "Lønstatistik 1907 - 2007" kan give et billede af, hvordan lønnen har udviklet sig fra 1972 til 2007.









I 1972 var timelønnen for arbejdere i gennemsnit 18,76 kroner. I 2007 var den steget til 190,29 kroner. Tilgængelige tal viser, at den gennemsnitlige løn ligger på omkring 500.000 kroner årligt, hvilket giver en timeløn på omkring 270 kroner.









Der er tale om gennemsnit, så nogle vil få en noget lavere eller meget lavere løn, mens andre vil få en løn, der er en del eller meget højere.





