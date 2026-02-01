|
- Data viser prisudvikling på diesel siden 1972
- Vognmand kan løfte 175 ton med ny kranbil
- Priserne på olie stiger og øger fokus på andre løsninger
- Trafikselskaberne i Danmark har fået ny formand og ny bestyrelse
- Færgedriften mellem Danmark og Tyskland er blevet mere elektrisk
- Antallet af nyregistrerede lastbiler er steget
- Containertransportør har fået nyt man-skab på Sjælland
- Strategisk investering i chaufførområdet skal styrke væksten
- Sønderjysk vognmand har koblet for en ny fire-akslet påhængsvogn med tip
- Politiet formoder, at kvinde tog sit eget liv
- Problemer med posten - kørekort kan hentes hos Borgerservice
- Affalds- og genbrugskoncern køber tre vognmandsforretninger