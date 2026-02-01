Vognmand kan løfte 175 ton med ny kranbil
Onsdag 11. marts 2026 kl: 11:26Af: Redaktionen
Lellinge Container & Kran, der har hjemsted i Lellinge ved Køge, har fået en ny femakslet Scania R530 opbygget med en Fassi-kran på 175 tm, der så kan løfte 175 toin en meter fra sit omdrejningspunkt
Chaufføren Kristian med tilnavne “Kran”, der skal have den nye store lastbil med kran som sit daglige arbejdsredskab, har selv været med i hele forløbet, og han har fået det, som han gerne vil have det. En fem-akslet Scania med en 175 tm Fassi-kran med en totalvægt 42.000 kg.
