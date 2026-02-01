Borgere i Østvendsyssel får flexbusser

Onsdag 11. marts 2026 kl: 14:00

Indbyggerne i Østervrå og landsbyerne Præstbro, Lyngså og Voerså, der lokalt bliver kaldt "Den Bette Trekant", får lørdag 21. marts flere rejsemuligheder på busrute 77 og 275, når Frederikshavn Kommune og Nordjyllands Trafikselskab (NT) udvider den kollektive trafik i området med Flexbus, hvor faste ruter suppleres med afgange på bestilling.









Det var lokale kræfter i Den Bette Trekant, der kontaktede kommunen for at finde en måde at tilbyde borgerne ekstra rejsemuligheder, særligt aften og weekend. Det udløste til et tæt samarbejde med Frederikshavn Kommune og NT, og resultatet er bliver nu flere afgange, der kører, hvis de er blevet bestilt i forvejen.









Rute 275 , som betjener Præstbro, Voerså og Lyngså, får tre ekstra afgange på hverdage, og fire ekstra både lørdag og søndag.









Rute 77 , som betjener Østervrå, får tre ekstra afgange på hverdage, og seks ekstra både lørdag og søndag.









- Det her projekt er ikke født på rådhuset. Det er blevet til, fordi engagerede borgere har arbejdet konstruktivt og peget på et konkret problem, siger udvalgsformand for Teknik, Klima og Infrastruktur i Frederikshavn Kommune, Christina Lykke (SF), og fortsætter:









- Vores rolle har været at lytte og omsætte deres behov til en reel løsning, og det er jeg stolt over, at vi nu er lykkes med,









Borgerforeningerne i Den Bette Trekant er godt tilfredse med de nye fleksible busafgange.









- Vi ville ikke bare klage over manglende busser, vi ville være med til at løse problemet. Det gør mig glad, at kommunen og NT har lyttet og taget vores idéer alvorligt. Nu får vi et tilbud, der passer bedre til den måde, vi lever på i vores landsbyer, siger repræsentanten for borgerforeningerne i Den Bette Trekant, Jens Andersen.









Også i Østervrå ser de frem til de ekstra Flexbus-afgange.









- Busbetjeningen i vores område er primært rettet mod skolekørsel morgen og eftermiddag. Det betyder, at unge uden bil har svært ved at komme rundt til fritidsaktiviteter, og ældre, der ikke længere kører bil, savner frihed og adgang til fællesskaber og indkøb. Her kommer de ekstra Flexbus-afgange til at gøre en stor forskel, forudsiger borgerrepræsentant for Østervrå Borgerforening, Ole Nielsen.









Hos NT er bestyrelsesformand, Søren Kusk, stolt af den fleksible løsning, der kommer til at sikre Frederikshavns Kommune mere mobilitet for pengene.









- Ved at kombinere busbetjening og flextrafik giver vi borgerne et mere fleksibelt tilbud. Bus, når mange rejser – mindre køretøjer, når færre gør. Det sikrer landdistrikterne et godt tilbud, der er økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt, siger Søren Kusk.









I forbindelse med lanceringen af Flexbus inviterer Frederikshavn Kommune og NT til åbningsarrangement lørdag 21. marts.









Programmet for dagen:





Kl. 11.00: Velkomsttale på Østervrå Torv v. Næstformand for udvalget for Teknik, Klima og Infrastruktur Mogens Brag

Kl. 11.05: Tale v. Kommerciel Direktør for NT, Nicolai Bernt Sørensen

Kl. 11.10: Flexbussen indvies med snoreklipning

Kl. 11.20: Kaffe og kage til de første 100 fremmødte

Kl. 13.00: Velkomsttale i Lyngså (Værestedet, Østkystvejen 168) v. borgerrepræsentant for Den Bette Trekant Jens Andersen

Kl. 13.05: Tale v. Viceborgmester John Lamp Henriksen

Kl. 13.10: Tale v. Kommerciel Direktør for NT, Nicolai Bernt Sørensen

Kl. 13.15: Flexbussen indvies med snoreklipning (samt hemmeligt indslag fra borgerforeningen)

Kl. 13.20: Kaffe og kage til de første 75 fremmødte samt musikalsk underholdning og tegnekonkurrence





Sådan fungerer Flexbus:

Man skal bestille turen senest 1 time, før man skal afsted

Man bestiller turen til/fra de stoppesteder, der fremgår af ruteplanen

Prisen er den samme som almindelig buspris, og man får oplyst prisen, når man bestiller turen

Man kan søge og bestille sin rejse i Rejseplanen eller på telefon 99 34 11 14

Flexbus er ikke nødvendigvis en bus. Det kan også være en mindre bil, der matcher de konkrete bestillinger. Kørslen udføres af NT’s flextrafik med flextrafikkens biler





Flexbus i Frederikshavns Kommune gennemføres foreløbigt på projektbasis frem til marts 2028. 75 procent er finansieret via tilskud fra Trafikstyrelsens pulje til behovsstyret transport, mens 25 procent medfinansieres af NT og Frederikshavn Kommune.

