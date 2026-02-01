Brobyggeri spærrer motorvej ved Horsens tre aftner og nætter

Fredag 13. marts 2026 kl: 13:42

Af: Redaktionen E45 spærres forbi afkørsel 56a Hprsens V i aften- og nattetimerne fra mandag 16. til torsdag 19. marts, mens en kommende bro løftes på plads. (Foto: Aerodan/Vejdirektoratet).

E45 spærres af sikkerhedsmæssige årsager i tre perioder forbi afkørsel 56a Horsens V mellem klokken 18:30 og 06:00 fra mandag 16. marts til torsdag 19. marts.









Der er åbent for trafikken på motorvejen som normalt i dagtimerne mellem 06:00 og 18:30.









Mens motorvejen er spærret, ledes trafikken i begge retninger af motorvejen via frakørsel 56a Horsens V over Silkeborgvej og tilbage på motorvejen igen via tilkørslen samme sted.









Politihjemmeværnet hjælper med at dirigere trafikken i krydsene på Silkeborgvej. Vejdirektoratet forventer ikke store gener for trafikanterne, da omkørslen er kort, men i de tidlige aftentimer kan der opstå forlænget rejsetid.









Vejdirektoratet forventer, at den gamle bro bliver revet ned i weekenden 30. - 31. maj.









