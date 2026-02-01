Brobyggeri spærrer motorvej ved Horsens tre aftner og nætter
Fredag 13. marts 2026 kl: 13:42Af: Redaktionen
E45 spærres forbi afkørsel 56a Hprsens V i aften- og nattetimerne fra mandag 16. til torsdag 19. marts, mens en kommende bro løftes på plads. (Foto: Aerodan/Vejdirektoratet).
I den kommende uge vil Motorvej E45 være spærret tre aftner og nætter, da entreprenører skal løfte en ny bro på plads ved Horsens V. Den nye bro er støbt ved afkørslen og skal sænkes på plads på de bropiller, der skal bære den. Det sker efter, at støbeformen omkring broen for nyligt er blevet fjernet. Når broen er løftet på plads vil en ny tilkørselsrampe blive taget i brug ugen efter
E45 spærres af sikkerhedsmæssige årsager i tre perioder forbi afkørsel 56a Horsens V mellem klokken 18:30 og 06:00 fra mandag 16. marts til torsdag 19. marts.
Der er åbent for trafikken på motorvejen som normalt i dagtimerne mellem 06:00 og 18:30.
Mens motorvejen er spærret, ledes trafikken i begge retninger af motorvejen via frakørsel 56a Horsens V over Silkeborgvej og tilbage på motorvejen igen via tilkørslen samme sted.
Politihjemmeværnet hjælper med at dirigere trafikken i krydsene på Silkeborgvej. Vejdirektoratet forventer ikke store gener for trafikanterne, da omkørslen er kort, men i de tidlige aftentimer kan der opstå forlænget rejsetid.
Vejdirektoratet forventer, at den gamle bro bliver revet ned i weekenden 30. - 31. maj.
Interesserede kan læse mere om udvidelsen af Motorvej E45 her:
- Lastbilbestande blev en smule mindre i februar
- Februar fik 54 flere ud at køre
- Vognmandsvirksomhed i Herlev har fået fire-akslet forvogn med kran og hejs
- Litauisk lastbilchauffør smuglede 125 kg kokain gemt i ombygget dieseltak
- Eldrevne færger kan mindske forureningen
- Norsk rederi har valgt at flytte rute til Hirtshals
- Sværlasttrailere med tre aksler kan trækkes ud og blive fire meter længere
- Overlæs kostede 6.000 kroner
- Data viser prisudvikling på diesel siden 1972
- Vognmand kan løfte 175 ton med ny kranbil
- Priserne på olie stiger og øger fokus på andre løsninger
