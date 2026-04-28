Tip-kærre har trevejs-tip
Tirsdag 28. april 2026 kl: 11:18Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted leverede en diset forårsdag en ny tre-akslet Kel-Berg tip-kærre med trevejs-tip til Preben O. Nielsen Vognmandsforretning, der har hjemsted i Ballerup vest for København
Lidt om den nye tre-akslede Kel-Berg tip-kærre:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejset i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Højde justerbart træk - 4 x 50 mm
- Cyklistværn i begge sider
- VBG trækkrog med diameter på 57,5 mm
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
- Blankpolerede alu Alcoa Dura-Bright fælge inklusiv forkromede hætter
Kasse-opbygning:
- Tophængte sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med bundhængsler, så de kan klappes ned
- To delt bagklap, hvor den øverste del er fremstillet i 40 mm alu-profiler og er 880 mm høj, mens nederste del er fremstillet i 6 mm Hardox stål 400 mm højde og virker som asfaltskuffe ved åbning. Top-pendelbagsmækken er svingbar mod højre side
- Fronten er fremstillet i 3 mm 690 stål med 2 stk. udvendig rundstænger som trin, samt 2 stk. indvendige U-profiler som trin
- Bunden er fremstillet i 5 mm Hardox-stål
- Fronten er monteret med pallegaffelhuller med afstand, der passer til en europalle
Den nye tipkærre, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
