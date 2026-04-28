Tip-kærre har trevejs-tip

Tirsdag 28. april 2026 kl: 11:18

Lidt om den nye tre-akslede Kel-Berg tip-kærre:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejset i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Højde justerbart træk - 4 x 50 mm

Cyklistværn i begge sider

VBG trækkrog med diameter på 57,5 mm

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser

Blankpolerede alu Alcoa Dura-Bright fælge inklusiv forkromede hætter





Kasse-opbygning:

Tophængte sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med bundhængsler, så de kan klappes ned

To delt bagklap, hvor den øverste del er fremstillet i 40 mm alu-profiler og er 880 mm høj, mens nederste del er fremstillet i 6 mm Hardox stål 400 mm højde og virker som asfaltskuffe ved åbning. Top-pendelbagsmækken er svingbar mod højre side

Fronten er fremstillet i 3 mm 690 stål med 2 stk. udvendig rundstænger som trin, samt 2 stk. indvendige U-profiler som trin

Bunden er fremstillet i 5 mm Hardox-stål

Fronten er monteret med pallegaffelhuller med afstand, der passer til en europalle





Den nye tipkærre, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

