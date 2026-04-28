Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt opkøb af lastbilforhandler
Tirsdag 28. april 2026 kl: 09:34Af: Redaktionen
HEJ Group A/S, der blandt andet har aktiviteter inden for salg af DAF-lastbiler og lastbiler fra MAN og Iveco påp Sjælland, har med en godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fået enekontrol over ESA Trucks Danmark A/S og REM Property’s ApS. ESA Trucks Danmark er forhandler af DAF-lastbiler i Syd- og Sønderjylland, mens REM Property's ApS er et ejendomsselskab ejet af ESA Trucks i Holland, og som ejer bygnigen, hvor ESA Trucks Danmark har hjemsted
Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er opkøbet en fusion, hvor HEJ Group A/S får enekontrol over ESA og REM ved at erhverve kapitalandelene, der giver 100 procent ejerskab i ESA og REM.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at fusionen samlet set ikke øger risikoen for inputafskærmning på markedet for detailsalg af originale DAF-reservedele og at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt i form af vertikale virkninger.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sdrfor godkendt HEJ Group A/S erhvervelse af enekontrol over ESA Trucks Danmark A/S og REM Property’s ApS.
Interesserede kan se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen's afgørelse her:
