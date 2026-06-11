- Fragten hos rederikoncern bølgede ned og op

Torsdag 11. juni 2026 kl: 13:37

Nordsømængderne var højere end i 2025 på grund af øgede mængder på de fleste ruter, mens mængderne på rederiets Middelhavsruter samlet set var lavere end i 2025 - til dels på grund af flere tyrkiske helligdage i maj 2026 sammenlignet med 2025.









På de egyptiske og tunesiske ruter kunne DFDS notere fortsat fremgang i fragtmængderne.









På DFDS's ruter over Den Engelske Kanal var fragtmængderne lavere end i 2025 som følge af færre mængder på Doverstrædet.









Østersømængderne var en del højere end i 2025 og Gibraltarstrædets mængder var ligeledes højere end i 2025.









I de seneste 12 måneder steg de samlede transporterede fragt-lanemeter hos DFDS med 0,3 procent fra 41,7 millioner i 2025-24 til 41,8 millioner i 2026-25. Justeret for ruteændringer var der tale om en tilbagegang på 1,5 procent.









På passagerområdet havde DFDS i maj en nedgang i antallet af passagerer justeret for ruteændringer på 1,9 procent til 443.000 i forhold til 2025. DFDS peger på, at nedgangen skyldtes færre afgange og dermed lavere volumen på Gibraltarstrædet, hvilket mere end opvejede et højere antal passagerer på rederiets ruter over Den Engelske Kanal - heruden ruterne på Doverstrædet.









I de seneste tolv måneder har DFDS samlet haft en nedgang i passagertallet på 14,2 procent fra 5,8 millioner i 2025-24 til 5,0 millioner i 2026/25. Justeret for ruteændringer har nedgangen været på 5,0 procent.



