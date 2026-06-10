LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:
I løbet af maj blev der nyregistreret 339 nye lastbiler over 16 tons i Danmark. det var to færre end i maj sidste år, hvor antallet var 341. Det viser tal fra Bilstatistik.dk
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- Maj kom ud med to færre nyregistreringer end sidste år
- Maj i år lå én under maj sidste år
- Batteri-elektriske lastbiler over 16 tons er gået fra 60 til 152
- Antallet af nyregistreringer er steget med godt 9,8 procent
- Fire fire-akslede tiptrailere er bygget til asfalttransport
- Udstationeringssatser bliver opdateret pr. onsdag 1. juli
- Svensk-dansk postkoncern bygger ny terminal i Nordsverige
- Ny dieselmotor øger brændstofeffektivitet med op til fire procent
- Tre-akslet kærre er leveret med bagtip
- Netløsning kan løfte elektrificering et skridt frem
- Lastbilproducent vil investere 70 millioner euro i fransk fabrik
- Når man ikke kan køre under...
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Maj kom ud med to færre nyregistreringer end sidste år
Onsdag 10. juni 2026 kl: 15:04Af: Jesper Christensen
I løbet af maj blev der nyregistreret 339 nye lastbiler over 16 tons i Danmark. det var to færre end i maj sidste år, hvor antallet var 341. Det viser tal fra Bilstatistik.dk
MAN er den eneste lastbilproducent, der har oplevet fremgang i maj i år. I forhold til maj sidste år, hvor MAN fik nyregistreret 35 lastbiler over 16 tons totalvægt, fik den tyske producent nyregistreret 63 i maj i år. Det betød, at MAN blev nummer tre på listen foran Mercedes-Benz, men efter Scania på andenpladsen og Volvo Trucks på førstepladsen.
I nedenstående tabel kan man se antal nyregistreringer og markedsandele for de forskellige lastbilproducenter i maj i år sammenholdt med maj sidste år.
Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner
Mærke
Maj 2026
Maj 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
Ændring i procent
Volvo
127
37,35 %
128
37,54 %
-0,78 %
Scania
92
27,06 %
101
29,62 %
-8,91 %
MAN
63
18,53 %
35
10,26 %
80,00 %
Mercedes-Benz
43
12,65 %
49
14,37 %
-12,24 %
DAF
8
2,35 %
15
4,40 %
-46,67 %
Renault
5
1,47 %
11
3,23 %
-54,55 %
Iveco
1
0,29 %
2
0,59 %
-50,00 %
Pezzolato
1
0,29 %
0
-
100,00 %
I alt
339
341
(Kilde: Biilstatistik.dk)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Maj kom ud med to færre nyregistreringer end sidste år
- Maj i år lå én under maj sidste år
- Batteri-elektriske lastbiler over 16 tons er gået fra 60 til 152
- Antallet af nyregistreringer er steget med godt 9,8 procent
- Fire fire-akslede tiptrailere er bygget til asfalttransport
- Udstationeringssatser bliver opdateret pr. onsdag 1. juli
- Svensk-dansk postkoncern bygger ny terminal i Nordsverige
- Ny dieselmotor øger brændstofeffektivitet med op til fire procent
- Tre-akslet kærre er leveret med bagtip
- Netløsning kan løfte elektrificering et skridt frem
- Lastbilproducent vil investere 70 millioner euro i fransk fabrik
- Når man ikke kan køre under...
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