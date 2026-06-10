Maj kom ud med to færre nyregistreringer end sidste år

LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Onsdag 10. juni 2026 kl: 15:04

MAN er den eneste lastbilproducent, der har oplevet fremgang i maj i år. I forhold til maj sidste år, hvor MAN fik nyregistreret 35 lastbiler over 16 tons totalvægt, fik den tyske producent nyregistreret 63 i maj i år. Det betød, at MAN blev nummer tre på listen foran Mercedes-Benz, men efter Scania på andenpladsen og Volvo Trucks på førstepladsen.









I nedenstående tabel kan man se antal nyregistreringer og markedsandele for de forskellige lastbilproducenter i maj i år sammenholdt med maj sidste år.









Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner Mærke Maj 2026 Maj 2025

Antal Andel Antal Andel Ændring i procent Volvo 127 37,35 % 128 37,54 % -0,78 % Scania 92 27,06 % 101 29,62 % -8,91 % MAN 63 18,53 % 35 10,26 % 80,00 % Mercedes-Benz 43 12,65 % 49 14,37 % -12,24 % DAF 8 2,35 % 15 4,40 % -46,67 % Renault 5 1,47 % 11 3,23 % -54,55 % Iveco 1 0,29 % 2 0,59 % -50,00 % Pezzolato 1 0,29 % 0 - 100,00 % I alt 339

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(Kilde: Biilstatistik.dk)

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