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LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Maj kom ud med to færre nyregistreringer end sidste år

Onsdag 10. juni 2026 kl: 15:04
Af: Jesper Christensen

I løbet af maj blev der nyregistreret 339 nye lastbiler over 16 tons i Danmark. det var to færre end i maj sidste år, hvor antallet var 341. Det viser tal fra Bilstatistik.dk

MAN er den eneste lastbilproducent, der har oplevet fremgang i maj i år. I forhold til maj sidste år, hvor MAN fik nyregistreret 35 lastbiler over 16 tons totalvægt, fik den tyske producent nyregistreret 63 i maj i år. Det betød, at MAN blev nummer tre på listen foran Mercedes-Benz, men efter Scania på andenpladsen og Volvo Trucks på førstepladsen.


I nedenstående tabel kan man se antal nyregistreringer og markedsandele for de forskellige lastbilproducenter i maj i år sammenholdt med maj sidste år.


Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner

Mærke

Maj 2026

Maj 2025


Antal

Andel

Antal

Andel

Ændring i procent

Volvo

127

37,35 %

128

37,54 %

-0,78 %

Scania

92

27,06 %

101

29,62 %

-8,91 %

MAN

63

18,53 %

35

10,26 %

80,00 %

Mercedes-Benz

43

12,65 %

49

14,37 %

-12,24 %

DAF

8

2,35 %

15

4,40 %

-46,67 %

Renault

5

1,47 %

11

3,23 %

-54,55 %

Iveco

1

0,29 %

2

0,59 %

-50,00 %

Pezzolato

1

0,29 %

0

-

100,00 %

I alt 

339


341



(Kilde: Biilstatistik.dk)



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