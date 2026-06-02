Transportkoncern er fem år foran sit klimamål
Tirsdag 2. juni 2026 kl: 08:44Af: Redaktionen
Da Frode Laursen-koncernen med hovedsæde i Vitten nord for Aarhus i 2020 satte sig to konkrete klimamål, skulle de være nået inden 2030. Realiteten fem lår wienere, er, at koncernen har nået målene - og har sat nye
Frode Laursen-koncernens seneste bæredygtighedsrapport viser, at virksomheden er foran sine klima-planer, der blev sat i 2020.
Planerne var udmøntet i to konkret klimamål:
- 35 procent CO2-reduktion i scope 1 og 2 inden 2030
- 35 procent reduktion i energiintensitet inden 2030 - altså hvor stor udledning man har pr. palle
I dag kan man hos Frode Laursen A/S så konstatere, at målene er nået - fem år før tid.
I 2025 så udledningen ud på følgende måde:
- 45 procent CO2-reduktion i scope 1 og 2
- 40 procent reduktion i energiintensitet inden 2030 – altså hvor stor udledning man har pr. palle
- Sådan en udvikling sker ikke af sig selv. Det kræver, at vi sammen med kunderne trækker i samme retning. Og det gør vi, siger Thomas Corneliussen, der er administrerende direktør i Frode Laursen A/S.
- Denne udvikling viser sig helt konkret, når vi ser på vores egne transporter. Her kører godt og vel hver anden transport på alternative brændstoffer, helt præcist 45% i 2025. For kunderne betyder det konkret, at de kan dokumentere grønnere forsyningskæder over for deres egne kunder i et marked, hvor det i stigende grad er en forudsætning for at drive forretning, fortsætter Thomas Corneliussen.
Imens Frode Laursens bæredygtighedsrapport har været under færdiggørelse, har virksomheden også fået godkendt sine klimamål af den internationale videnskabelige organisation Science Based Target initiative.
Interesserede kan læse Frode Laursen A/S' bæredygtighedsrapport her:
