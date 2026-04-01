Flere tog færgen

Onsdag 13. maj 2026 kl: 12:28

Af: Redaktionen (Kilde: Danmarks Statistik)

Hos Danske Rederier fremhæver man, at alene Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg, der er en del af Molslinjen, havde 257.000 flere passagerer i 2025 i forhold til året før. Det er en stigning på fire procent. En anden af Molslinjens ruter - Born­holms­linj­en havde 40.000 flere passagerer med sidste år i forhold til året før, hvilket bragte passagertallet op over 1,8 millioner - det hidtil højeste passagertal.









Færgeruter, der forbinder de danske øer med fastlandet (undtaget Bornholm), oplevede sidste år en stigning på otte procent i forhold til 2024. Således fragtede ø-færgerne 5,9 millioner passagerer i 2025.









Passagertallet på uden­rigs­fær­ger­ne drevet af Molslinjen, Scandlines, Go Nordic og Fjordline steg samlet set med godt en procent i 2025 sammenlignet med året før.









her: Interesserede kan læse Danske Rederiers analyse “Flere fær­ge­pas­sa­ge­rer i 2025”, der er lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik,





Passagerer i 1.000 på danske færger: 2020 - 2025 År Udenrigsfærger Indenrigsfærger Færger i alt 2010 22.908 18.747 41.655 2011 22.395 18.697 41.092 2012 21.928 18.602 40.530 2013 21.801 19.045 40.846 2014 21.895 18.153 40.048 2015 22.233 18.623 40.856 2016 22.221 19.018 41.239 2017 22.029 20.401 42.430 2018 21.660 21.704 43.364 2019 21.688 22.084 43.772 2020 10.282 20.576 30.858 2021 11.143 22.367 33.510 2022 18.827 22.237 41.064 2023 19.184 21.836 41.020 2024 19.246 21.862 41.108 2025 19.459 22.643 42.102

(Kilde: Danmarks Statistik)

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.