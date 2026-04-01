Flere tog færgen

Onsdag 13. maj 2026 kl: 12:28
Af: Redaktionen

(Kilde: Danmarks Statistik)

Antallet af passagerer, der rejste med en færge mellem to danske havne eller mellem en dansk og en udenlandsk havn steg med knap en millioner passagerer fra 41.108.000 i 2024 til 42.102.000 i 2025. Det viser tal fra Danmarks Statistik

Hos Danske Rederier fremhæver man, at alene Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg, der er en del af Molslinjen, havde 257.000 flere passagerer i 2025 i forhold til året før. Det er en stigning på fire procent. En anden af Molslinjens ruter - Born­holms­linj­en havde 40.000 flere passagerer med sidste år i forhold til året før, hvilket bragte passagertallet op over 1,8 millioner - det hidtil højeste passagertal.


Færgeruter, der forbinder de danske øer med fastlandet (undtaget Bornholm), oplevede sidste år en stigning på otte procent i forhold til 2024. Således fragtede ø-færgerne 5,9 millioner passagerer i 2025. 


Passagertallet på uden­rigs­fær­ger­ne drevet af Molslinjen, Scandlines, Go Nordic og Fjordline steg samlet set med godt en procent i 2025 sammenlignet med året før. 


Interesserede kan læse Danske Rederiers analyse “Flere fær­ge­pas­sa­ge­rer i 2025”, der er lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, her:

Passagerer i 1.000 på danske færger: 2020 - 2025

År

Udenrigsfærger

Indenrigsfærger

Færger i alt

2010

22.908

18.747

41.655

2011

22.395

18.697

41.092

2012

21.928

18.602

40.530

2013

21.801

19.045

40.846

2014

21.895

18.153

40.048

2015

22.233

18.623

40.856

2016

22.221

19.018

41.239

2017

22.029

20.401

42.430

2018

21.660

21.704

43.364

2019

21.688

22.084

43.772

2020

10.282

20.576

30.858

2021

11.143

22.367

33.510

2022

18.827

22.237

41.064

2023

19.184

21.836

41.020

2024

19.246

21.862

41.108

2025

19.459

22.643

42.102

(Kilde: Danmarks Statistik)



