Flere tog færgen
Onsdag 13. maj 2026 kl: 12:28Af: Redaktionen
(Kilde: Danmarks Statistik)
Antallet af passagerer, der rejste med en færge mellem to danske havne eller mellem en dansk og en udenlandsk havn steg med knap en millioner passagerer fra 41.108.000 i 2024 til 42.102.000 i 2025. Det viser tal fra Danmarks Statistik
Hos Danske Rederier fremhæver man, at alene Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg, der er en del af Molslinjen, havde 257.000 flere passagerer i 2025 i forhold til året før. Det er en stigning på fire procent. En anden af Molslinjens ruter - Bornholmslinjen havde 40.000 flere passagerer med sidste år i forhold til året før, hvilket bragte passagertallet op over 1,8 millioner - det hidtil højeste passagertal.
Færgeruter, der forbinder de danske øer med fastlandet (undtaget Bornholm), oplevede sidste år en stigning på otte procent i forhold til 2024. Således fragtede ø-færgerne 5,9 millioner passagerer i 2025.
Passagertallet på udenrigsfærgerne drevet af Molslinjen, Scandlines, Go Nordic og Fjordline steg samlet set med godt en procent i 2025 sammenlignet med året før.
Interesserede kan læse Danske Rederiers analyse “Flere færgepassagerer i 2025”, der er lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, her:
Passagerer i 1.000 på danske færger: 2020 - 2025
År
Udenrigsfærger
Indenrigsfærger
Færger i alt
2010
22.908
18.747
41.655
2011
22.395
18.697
41.092
2012
21.928
18.602
40.530
2013
21.801
19.045
40.846
2014
21.895
18.153
40.048
2015
22.233
18.623
40.856
2016
22.221
19.018
41.239
2017
22.029
20.401
42.430
2018
21.660
21.704
43.364
2019
21.688
22.084
43.772
2020
10.282
20.576
30.858
2021
11.143
22.367
33.510
2022
18.827
22.237
41.064
2023
19.184
21.836
41.020
2024
19.246
21.862
41.108
2025
19.459
22.643
42.102
(Kilde: Danmarks Statistik)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Flere tog færgen
- Rederikoncern melder om fremgang i fragten på de fleste områder
- Det tog 14 timer at få tunnelelement på plads
- Havnesamarbejde skal bane vejen for vind-, offshore- og bulk-løsninger
- Geopolitisk krise kræver grøn brint til industrien og grønne brændstoffer til skibe, fly og forsvar
- Første del af tunnel mellem Danmark og Tyskland er på vej mod havbunden
- Transport- og logistikvirksomhed i Herning øgede sin omsætning
- Dansk rederi køber tidligere dansk færge af svensk rederi
- Kongeskibet lægger til kaj i Billund
- Kran i Køge kranede skrot op fra brand på skib
- Rederi-koncern fik et bedre første kvartal
- Investeringer prægede det nordiske resultatet hos tysk transport- og logistikkoncern
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!