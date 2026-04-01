Togtrafikken bliver forstyrret af historisk mange fejl på skinnerne
Onsdag 13. maj 2026 kl: 10:32Af: Redaktionen
Banedanmark oplyser onsdag, at der i øjeblikket er ekstraordinært mange hastighedsnedsættelser, som udløser forsinkelser i landsdelstrafikken. Forklaringen er, at Banedanmark har fundet usædvanligt mange fejl i forbindelse med det løbende tilsyn, hvor man tjekker skinnerne med ultralyd
Indtil fejlene er udbedret, kører togene med lavere hastigheder på flere strækninger.
- Vi arbejder alle hårdt på at udbedre fejlene, så vi igen kan afvikle trafikken normalt. Vi kommer ikke uden om, at hastighedsnedsættelserne for tiden går ud over rejsetiden. Særligt i landsdelstrafikken og den sjællandske regionaltogstrafik, hvor der kan opstå mindre forsinkelser på typisk 5-10 minutter, siger direktør for teknisk drift i Banedanmark, Jes Øksnebjerg.
Banedanmark opfordrer passagerer til at tjekke Rejseplanen, inden man skal afsted.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Togtrafikken bliver forstyrret af historisk mange fejl på skinnerne
- Om to år kører der direkte tog mellem Oslo og Berlin
- Det tog 14 timer at få tunnelelement på plads
- Første del af tunnel mellem Danmark og Tyskland er på vej mod havbunden
- Det første direkte tog mellem København, Berlin og Prag er sendt afsted
- Investeringer prægede det nordiske resultatet hos tysk transport- og logistikkoncern
- Reservedele var gemt væk - dansk forhandler af togreservedele vil betale én million kroner i bøde
- Drenge kastede sten mod tog
- Lufthavnsstation er åbnet efter udvidelse
- Den største havn ved Limfjorden håndterede sidste år 2,4 millioner ton gods
- Togoperatør uddanner rekordmange lokomotivførere
- Togene er igen på sporet mellem Aarhus og Hinnerup
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!