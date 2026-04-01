Togtrafikken bliver forstyrret af historisk mange fejl på skinnerne

Onsdag 13. maj 2026 kl: 10:32

Indtil fejlene er udbedret, kører togene med lavere hastigheder på flere strækninger.









- Vi arbejder alle hårdt på at udbedre fejlene, så vi igen kan afvikle trafikken normalt. Vi kommer ikke uden om, at hastighedsnedsættelserne for tiden går ud over rejsetiden. Særligt i landsdelstrafikken og den sjællandske regionaltogstrafik, hvor der kan opstå mindre forsinkelser på typisk 5-10 minutter, siger direktør for teknisk drift i Banedanmark, Jes Øksnebjerg.









Banedanmark opfordrer passagerer til at tjekke Rejseplanen, inden man skal afsted.





