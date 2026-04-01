Herlev-vognmand hægtede en kærre på krogen i Hedensted

Onsdag 13. maj 2026 kl: 10:50
Af: Redaktionen

Rene Petersen Transport ApS, der har hjemsted i Herlev, har fornyligt hentet en ny tre-akslet Kel-Berg overføringskærre hos Lastas i Hedensted. Den nye kærre er blandt andet leveret med trekanter mellem akslerne, lukket cyklistværn i højre side og værktøjskasse i venstre - og med alu-afdækning over skærme, trekanter og cyklistværn

Om den nye tre-akslede Kel-Berg overføringskærre:
 
Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål, med kraftige tværvanger og forstærkninger
  • Lukket cyklistværn højre side
  • Trekanter mellem akslerne
  • Alu-afdækning over skærme, trekanter og cyklistværn
  • Højde-justerbart træk -  4x50 mm
  • Trækstang med 57,5 mm trækøje og med ekstra huller
  • Justerbar bagende til containere i længde af 6.000 mm til 6.500 mm
  •  Containerstyr/midterskinner i en højde på 65 mm
  • Rustfri værktøjskasse i venstre side
  • P-Light batteristation monteret i værktøjskassen
  • Blankpolerede alu-fælge
  • Bakkamera MXN80C med lukkeklap
  • Bak-alarm
  • Ca. to trediedele af kærrens længde er fremstillet som tre-vejs tipramme
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser
Kærren, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Lidt om Réne Petersen Transport ApS:
Réne Petersen Transport ApS har hjemsted i Herlev og opererer på hele Sjælland. Virksomheden har blandt andet specialiseret sig inden for kørsel og udlægning af køreplader med døgnvagt, så de kan rykker ud med en times varsel i aften- og nattetimerne samt i weekenden. Réne Petersen Transport ApS har de også en afdeling i Sverige med kørepladedepot i Helsingborg og Malmö. Réne Petersen Transport ApS beskæftiger sig også med udlejning af containere, samt salg og levering af grus, sand og stenmaterialer til både private, foreninger og erhverv.



