Herlev-vognmand hægtede en kærre på krogen i Hedensted

Onsdag 13. maj 2026 kl: 10:50

Om den nye tre-akslede Kel-Berg overføringskærre:

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål, med kraftige tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn højre side

Trekanter mellem akslerne

Alu-afdækning over skærme, trekanter og cyklistværn

Højde-justerbart træk - 4x50 mm

Trækstang med 57,5 mm trækøje og med ekstra huller

Justerbar bagende til containere i længde af 6.000 mm til 6.500 mm

Containerstyr/midterskinner i en højde på 65 mm

Rustfri værktøjskasse i venstre side

P-Light batteristation monteret i værktøjskassen

Blankpolerede alu-fælge

Bakkamera MXN80C med lukkeklap

Bak-alarm

Ca. to trediedele af kærrens længde er fremstillet som tre-vejs tipramme

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser

Kærren, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Réne Petersen Transport ApS:

Réne Petersen Transport ApS har hjemsted i Herlev og opererer på hele Sjælland. Virksomheden har blandt andet specialiseret sig inden for kørsel og udlægning af køreplader med døgnvagt, så de kan rykker ud med en times varsel i aften- og nattetimerne samt i weekenden. Réne Petersen Transport ApS har de også en afdeling i Sverige med kørepladedepot i Helsingborg og Malmö. Réne Petersen Transport ApS beskæftiger sig også med udlejning af containere, samt salg og levering af grus, sand og stenmaterialer til både private, foreninger og erhverv.

