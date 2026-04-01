Første del af tunnel mellem Danmark og Tyskland er på vej mod havbunden

Onsdag 6. maj 2026 kl: 13:31

Af: Redaktionen Specialfartøjet IVY skal nedsænke de store elementer til Femern Bælt-tunnelen. IVY består af to fartøjer 1&2, der kan gribe fat om tunnelelementet i hver sin ende. (Foto: Sund & Bælt)

Efter planen skulle det første tunnel-element være kommet på plads onsdag, men strømforholdene har udsat sejladsen til nedsænkningspunktet ud for den kommende nedkørsel til tunnelen, der ligger omkring to kilometer fra arbejdshavnen.









Sund & Bælt, der er bygherre på Femern-projektet forklarer:

Tunnelelementet indeholder de fire rør, der i fremtiden skal huse motorvejen og jernbanen og et servicerør til tekniske installationer. Elementet bliver transporteret ved hjælp af fem slæbebåde og et specialfartøj bygget specielt til at nedsænke elementet på havbunden.









Elementet er forsejlet i begge ender og fyldt med luft, men da vejbanerørene er tungere end jernbanerørene er elementet ikke naturligt balanceret. Derfor er det yderste jernbanerør udstyret med midlertidige vandkamre, der sikrer, at elementet ligger helt vandret under nedsænkningen.









Det er en meget kompleks manøvre, som aldrig er gjort før i denne skala. Elementerne på Femern Bælt-tunnelen er både bredere, tungere og længere end dem, der blev brugt til at bygge Øresundsforbindelsen, og vi kommer til at arbejde på væsentligt dybere vand, siger Lasse Vester, der er vicekontraktdirektør i Sund & Bælt.









Tunnelelementet kommer til at ligge i en 18 kilometer lang rende i havbunden mellem Rødbyhavn og Puttgarden. Før nedsænkningen er der lagt et underlag af skærver i tunnelrenden, der sikrer, at elementet ligger i den rigtige position.









- Det er en stor opgave med meget lille margin for fejl. Vi skal nedsænke et element, der er lige så langt som to fodboldbaner inden for ganske få millimeter. Det stiller store krav til udstyret og vores entreprenør, og derfor har de forberedt sig på opgaven i lang tid, siger Lasse Vester.









Transporten af elementet og selve nedsænkning ventes at vare flere dage. Når elementet er koblet til tunnelportalen, er næste skridt at lægge grus og skærver langs siderne af elementet for at holde det på plads i tunnelrenden.





























