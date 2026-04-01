Det første direkte tog mellem København, Berlin og Prag er sendt afsted

Onsdag 6. maj 2026 kl: 09:15

Af: Redaktionen Tekst - se nedenfor. (Foto: Bjarke Ørsted/DSB)

Fredag 1. maj kunne DSB fløjte afgang for den første direkte forbindelse mellem de tre hovedstæder København, Berlin og Prag fra Københavns Hovedbanegård. Strækningen bliver kørt med tjekkiske ComfortJet-vogne trukket af DSB’s Vectron ellokomotiver til Hamborg, hvor der er lokomotiv-skifte.









Forbindelsen er resultatet af et samarbejde mellem den tjekkiske togoperatør, České dráhy, Deutsche Bahn og DSB, som har en fælles ambition om at gøre det lettere at rejse med tog på tværs af landegrænserne.









- Det er en stor dag, at vi nu kan se resultatet af vores samarbejde, der styrker de europæiske bånd og fremfor alt giver vores rejsende bedre muligheder for at rejse uden togskift. Det giver os mulighed for at imødekomme den stigende interesse, vi oplever, der er for at tage toget, siger kundechef hos DSB, Charlotte Kjærulff.









Det er første gang i over ti år, at det bliver muligt at rejse uden togskift på strækningen mellem de tre landes hovedstæder, hvor rejsetiden bliver syv timer mellem København og Berlin og 11 timer mellem København og Prag.









Forbindelsen er det første af ti europæiske pilotprojekter, der støttes af EU-kommissionen for at forbedre de grænseoverskridende togforbindelser i Europa. Det er et af de projekter, som EU-Kommissionen har valgt for at fremme international jernbanetransport og udvikle attraktive, bæredygtige mobilitetsløsninger i Europa.









Fra midt i juni vil der være to daglige afgange på strækningen, der i sommermånederne bliver suppleret med en ekstra natlig afgang. På rejsen gennem Danmark kan rejsende til udlandet stige på i København H, Ringsted, Odense, Kolding og Padborg.









Lidt om den nye direkte togforbindelse mellem København og Prag:

To daglige afgange - fra midt i juni

En ekstra natlig afgang i sommermånederne

Bistro-vogn





Toget standser i:

Danmark: København H, Ringsted, Odense, Kolding, Padborg.

Tyskland: Schleswig, Hamburg-Altona, Hamburg Dammtor, Hamburg Hbf, Berlin Hbf, Berlin Südkreuz, Dresden-Neustadt, Dresden Hbf, Bad Schandau.

Tjekkiet: Dečín hl.n., Ústí nad Labem hl.n., Praha-Holešovice, Praha hl.n.

Ankomst i centrum af byerne













Tekst til billedet øverst:

Snoren blev klippet til den første afgang med toget direkte fra København til Berlin og Prag af den tjekkiske ambassadør i Danmark Jirí Ellinger, kundechef i DSB Charlotte Kjærulff samt Jan Hrabàcek, der er repræsentant fra České dráhy. (Foto: Bjarke Ørsted/DSB)





