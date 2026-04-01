Tip-trailer med fire-aksler har fundet vej til entreprenør i Vejen

Tirsdag 5. maj 2026 kl: 12:34
Af: Redaktionen

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet Kel-Berg jord tip-trailer med et rumindhold i kassen på 37 kubikmeter Entreprenør Henning Have A/S, der har hjemsted i Vejen mellem Kolding og Esbjerg

Lidt om den nye fire-akslede jord tip-trailer:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første og fjerde aksel er med løftefunktion. Derudover er fjerde aksel selvstyrende

Kasse-opbygning:
  • Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning
  • Bund udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet
  • Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside
  • Kassen er beklædt med Okulen Premium blue-kunststoff i 10 mm tykkelse. Kanterne er afsluttet med en alu-vinkel
  • Kost- og skovlebeslag i venstre side
  • Kel-Berg værktøjskassei venstre side
  • Rullepressenning  monteret på 70 mm alu-rør
  • Kel-Berg sikkerheds pakke med tilt-alarm og dumperventil
 
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Lidt om Entreprenør Henning Have A/S:
Entreprenør Henning Have A/S startede med entreprenørarbejde i 1965 og har i dag specialiseret sig indenfor jord-, kloak- og belægningsarbejder, kystsikring, betonopgaver, naturgenopretning og serviceopgaver i forbindelse med vandløbs- og naturpleje. I 2018 åbnede entreprenørvirksomheden HH Grus i Frederikshåb ved Randbøl og i 2021 HH Grus i Lejreskov ved Lunderskov med salg af bundsikringssand og stabilgrus til både privat og erhverv.



