Tip-trailer med fire-aksler har fundet vej til entreprenør i Vejen

Tirsdag 5. maj 2026 kl: 12:34

Lidt om den nye fire-akslede jord tip-trailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første og fjerde aksel er med løftefunktion. Derudover er fjerde aksel selvstyrende





Kasse-opbygning:

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning

Bund udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside

Kassen er beklædt med Okulen Premium blue-kunststoff i 10 mm tykkelse. Kanterne er afsluttet med en alu-vinkel

Kost- og skovlebeslag i venstre side

Kel-Berg værktøjskassei venstre side

Rullepressenning monteret på 70 mm alu-rør

Kel-Berg sikkerheds pakke med tilt-alarm og dumperventil

Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Entreprenør Henning Have A/S:

Entreprenør Henning Have A/S startede med entreprenørarbejde i 1965 og har i dag specialiseret sig indenfor jord-, kloak- og belægningsarbejder, kystsikring, betonopgaver, naturgenopretning og serviceopgaver i forbindelse med vandløbs- og naturpleje. I 2018 åbnede entreprenørvirksomheden HH Grus i Frederikshåb ved Randbøl og i 2021 HH Grus i Lejreskov ved Lunderskov med salg af bundsikringssand og stabilgrus til både privat og erhverv.

