Elektrisk trækker kører flere betonleverancer ind i en mere bæredygtig fremtid
Tirsdag 5. maj 2026 kl: 13:33Af: Redaktionen
Producenten af færdigbeton, Unicon, lastbilproducenten Scania og producenten af blandt andet betonkanoner, Liebherr-Mischtechnik, har sammen udviklet en ny elektrisk trækker- og betontrailerkombination, der skal sætte en ny standard for emissionsfri distribution af færdigblandet beton. De tre parter, hvor Liebherr-Mischtechnik er repræsenteret i Danmark af Jørn Glad A/S, fremhæver, at løsningen kombinerer høj energieffektivitet, fuldt elektrisk tromledrift og nyttelast på niveau med et tilsvarende vognsæt med forbrændingsmotor. Unicon har allerede bestilt yderligere 10 vogntog, der skal sættes i drift sidst på ået og i begyndelsen af næste år - først og fremmest i Odense og Aarhus
Unicon markerede sit 100-års jubilæum fredag 1. maj med den nye elektriske trækker- og betontrailerkombination med transportbånd.
Det nye vognsæt består af en tre-akslet Scania G 400E 6x4-trækker og en to-akslet betontrailer med en tromle på 12 kubikmeter og et transportbånd af på 12 plus 4 meter, der kan udlægge beton på byggepladser. Tromlen drives direkte af trækkerens fuldt elektriske kraftudtag, hvilket øger energieffektiviteten samtidig med, at nyttelasten er på niveau med et tilsvarende vogntog med dieselmotor.
- Unicon lancerede verdens første betonbil i 1929 og sætter den dag i dag stadig standarden for både udvikling og distribution af færdigbeton, siger Christian Elleby, der er Supply Chain & Procurement Director hos Unicon.
Han peger på, at en elektrisk betonbil ikke længere noget særsyn hos Unicon, og at Unicon's fokus nu er rettet på at introducere energi- og nyttelastoptimerede elektriske betonbiler, der sætter en ny standard for emissionsfri distribution af færdigblandet beton.
- Her er det særlig glædeligt, at vi med Scania har en partner, der tilbyder elektriske trækkere med effektfulde elektriske kraftudtag, kort akselafstand og vægtoptimerede batteriløsninger - blandt andet med placering under førerhuset. Noget, som er unikt i markedet, og har givet os mulighed for at præsentere endnu en verdensnyhed i form af vores bud på fremtidens betonbil, siger han videre.
Unicon forventer, at efterspørgslen på emissionsfrie leveringsløsninger vil stige markant de kommende år som følge af de skærpede klimakrav i det nye byggereglement. Det nye byggereglement, der trådte i kraft 1. juli 2025, betyder blandt andet, at nybyggeri i gennemsnit kun må udlede 7,1 kg CO2 pr. kvadratmeter.
Modsat tidligere indgår transport af materialer fra leverandør til byggeplads nu i LCA-beregningen for byggeriet (LCA - Life Cycle Assessment - en livscyklus-analyse). Derfor er den nye elektriske trækker- og betontrailerkombination ifølge Unicon et vigtigt bidrag til at hjælpe bygherrer og entreprenører med at leve op til de nye krav.
På vej mod en emissionsfri flåde
Unicon introducerede i 2021 de fire første elektriske betonbilsløsninger som verdensnyheder. Med den nye Scania har Unicon 13 elektriske betonbiler i drift.
For at kunne imødekomme den forventede efterspørgsel efter emissionsfri distribution af færdigblandet beton har Unicon bestilt yderligere 10 elektriske vognsæt hos Scania Danmark og Jørn Glad A/S, som ventes at blive sat i drift i slutningen af i år og begyndelsen af næste år. Dermed vil Unicon have 23 elektriske betonbiler i drift i 2027 og være godt på vej mod målet om en 100 procent emissionsfri flåde af betonbiler i 2035. De 10 nye elektriske vogntog vil først og fremmest køre fra Unicons fabrikker i Odense og Aarhus.
Om den elektriske trækker:
- Tre-akslet batteri-elektrisk Scania G 400E-trækker
- Akselafstand: 3.250 mm
- Motoreffekt: 544 hk
- Batterikapacitet - brutto: 445 kWh
- Batterikapacitet - netto: 400 kWh
- Opladning: 375 kW DC
Om Unicon A/S:
- Unicon er Danmarks ældste og største producent og leverandør af færdigblandet beton med 33 fabrikker og godt 400 medarbejdere fordelt på produktionsanlæg over det meste af landet
- Unicon specialproducere færdigblandet beton til den enkelte kundes byggeprojekt. Betonen leveres i friskblandet, formbar og uhærdet tilstand
- Unicon producerer årligt omkring 1 million kubikmeter beton og har en samlet flåde på 175 lastbiler
- Unicon er en del af Aalborg Portland Group, der er et fuldt ejet datterselskab af Cementir Holding N.V.
