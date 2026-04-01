Elektrisk trækker kører flere betonleverancer ind i en mere bæredygtig fremtid

Tirsdag 5. maj 2026 kl: 13:33

Unicon markerede sit 100-års jubilæum fredag 1. maj med den nye elektriske trækker- og betontrailerkombination med transportbånd.









Det nye vognsæt består af en tre-akslet Scania G 400E 6x4-trækker og en to-akslet betontrailer med en tromle på 12 kubikmeter og et transportbånd af på 12 plus 4 meter, der kan udlægge beton på byggepladser. Tromlen drives direkte af trækkerens fuldt elektriske kraftudtag, hvilket øger energieffektiviteten samtidig med, at nyttelasten er på niveau med et tilsvarende vogntog med dieselmotor.









- Unicon lancerede verdens første betonbil i 1929 og sætter den dag i dag stadig standarden for både udvikling og distribution af færdigbeton, siger Christian Elleby, der er Supply Chain & Procurement Director hos Unicon.









Han peger på, at en elektrisk betonbil ikke længere noget særsyn hos Unicon, og at Unicon's fokus nu er rettet på at introducere energi- og nyttelastoptimerede elektriske betonbiler, der sætter en ny standard for emissionsfri distribution af færdigblandet beton.









- Her er det særlig glædeligt, at vi med Scania har en partner, der tilbyder elektriske trækkere med effektfulde elektriske kraftudtag, kort akselafstand og vægtoptimerede batteriløsninger - blandt andet med placering under førerhuset. Noget, som er unikt i markedet, og har givet os mulighed for at præsentere endnu en verdensnyhed i form af vores bud på fremtidens betonbil, siger han videre.









Unicon forventer, at efterspørgslen på emissionsfrie leveringsløsninger vil stige markant de kommende år som følge af de skærpede klimakrav i det nye byggereglement. Det nye byggereglement, der trådte i kraft 1. juli 2025, betyder blandt andet, at nybyggeri i gennemsnit kun må udlede 7,1 kg CO2 pr. kvadratmeter.









Modsat tidligere indgår transport af materialer fra leverandør til byggeplads nu i LCA-beregningen for byggeriet (LCA - Life Cycle Assessment - en livscyklus-analyse). Derfor er den nye elektriske trækker- og betontrailerkombination ifølge Unicon et vigtigt bidrag til at hjælpe bygherrer og entreprenører med at leve op til de nye krav.









På vej mod en emissionsfri flåde

Unicon introducerede i 2021 de fire første elektriske betonbilsløsninger som verdensnyheder. Med den nye Scania har Unicon 13 elektriske betonbiler i drift.

For at kunne imødekomme den forventede efterspørgsel efter emissionsfri distribution af færdigblandet beton har Unicon bestilt yderligere 10 elektriske vognsæt hos Scania Danmark og Jørn Glad A/S, som ventes at blive sat i drift i slutningen af i år og begyndelsen af næste år. Dermed vil Unicon have 23 elektriske betonbiler i drift i 2027 og være godt på vej mod målet om en 100 procent emissionsfri flåde af betonbiler i 2035. De 10 nye elektriske vogntog vil først og fremmest køre fra Unicons fabrikker i Odense og Aarhus.









Om den elektriske trækker:

Tre-akslet batteri-elektrisk Scania G 400E-trækker

Akselafstand: 3.250 mm

Motoreffekt: 544 hk

Batterikapacitet - brutto: 445 kWh

Batterikapacitet - netto: 400 kWh

Opladning: 375 kW DC





Om Unicon A/S:

Unicon er Danmarks ældste og største producent og leverandør af færdigblandet beton med 33 fabrikker og godt 400 medarbejdere fordelt på produktionsanlæg over det meste af landet

Unicon specialproducere færdigblandet beton til den enkelte kundes byggeprojekt. Betonen leveres i friskblandet, formbar og uhærdet tilstand

Unicon producerer årligt omkring 1 million kubikmeter beton og har en samlet flåde på 175 lastbiler

Unicon er en del af Aalborg Portland Group, der er et fuldt ejet datterselskab af Cementir Holding N.V.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.