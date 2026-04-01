Fire-akslet maskintrailer med udtræk får hjemsted på Vestsjælland
Onsdag 6. maj 2026 kl: 13:58Af: Redaktionen
Virksomheden Faurkilde.dk ApS, der har hjemsted i Faurbo på Vestsjælland, har hentet en ny fire-akslet Kel-Berg maskintrailer med udtræk hos Lastas i Hedensted. Maskintraileren er leveret med en containerbuk og monteret med containerlåse til en 40-fods, to 20-fods eller en 20-fods continer placeret på midten
Om den nye Kel-Berg maskintrailer med udtræk:
Chassis-opbygning:
- Centralvange bokschassis af højstyrkestål
- Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
- Galvaniseret frontvæg med en højde på 1.600 mm
- 400 mm høje aftagelige alu-sider på repos
- Bund udført i af 38 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne
- 8 par galvaniserede udtræksprofiler til forbredning af chassiset
- 2x300 mm ladforbredning
- Total ladlængde på 13.500 mm
- 6.100 mm udtræk i trin á 500 mm
- 2x7 stk. 12 tons galvaniserede surring i kantrammen på ladet
- 2x4 stk. 4 tons galvaniserede surring i kantramme på repos'et
- 2x8 stk. kæpstok huller i kantramme på ladet
- 2x4 stk. kæpstok huller i kantramme på repos'et
- Værktøjskasse i venstre side og magasin ti lkæpstokke i højre side
- Containerbuk og containerlåse til en 40-fods, to 20-fods eller en 20-fods continer placeret på midten
- Leveret med ramper til repos
- 2 stk. dobbelte hydrauliske ramper med hydrauliske ekstraramper bagerst
- Fire 12-tons aksler med tromlebremser, hvor de to forreste er faste, mens de to bagerste er selvstyrende
Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Faurkilde.dk ApS:
Faurkilde.dk ApS blev stiftet i september 2008 i Faurbo på Vestsjælland. Virksomheden, der startede med fokus på bioenergi og biobrændsel, har i dag også en vognmandsafdeling - Faurkilde Transport - som tilbyder en lang række transportydelser herunder transport og lagring af flydende produkter, transport af korn og entreprenørkørsel.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Hollandsk lastbilproducent får ny topchef
- Geopolitisk krise kræver grøn brint til industrien og grønne brændstoffer til skibe, fly og forsvar
- Fire-akslet maskintrailer med udtræk får hjemsted på Vestsjælland
- Tættere samarbejde skal afbøde trafikale udfordringer ved vejarbejdet på Motorvej E45
- Første del af tunnel mellem Danmark og Tyskland er på vej mod havbunden
- Transport- og logistikvirksomhed i Herning øgede sin omsætning
- Dansk rederi køber tidligere dansk færge af svensk rederi
- Politiet beslaglagde 22.400 ulovlige puff-bars ved grænsen
- Rutesimulator viser vej til opladning af lastbiler
- Elektrisk trækker kører flere betonleverancer ind i en mere bæredygtig fremtid
- Et eksempel på, hvad der er muligt
- Rederi-koncern fik et bedre første kvartal
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!