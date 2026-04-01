Chauffør kørte uden arbejdstilladelse

Onsdag 13. maj 2026 kl: 10:26

Da den 23-årige mand ikke kunne vise nogen arbejdstilladelse, blev anholdt og sigtet for overtrædelse af udlændingeloven. Han fik en bøde på 3.000 kroner, som han betalte, men den 23-årige er fortsat anholdt, da det skal afgøres, om han skal udvises af Danmark og have et forbud mod at rejse ind i landet.





