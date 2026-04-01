Lastbilfabrik i Eindhoven producerer store elektriske trækkere

Torsdag 7. maj 2026 kl: 13:52

Af: Redaktionen (Illustration: DAF Trucks)

- Starten på produktionen af XG Electric og XG+ Electric understreger vores forpligtelse til at tilbyde nulemissionsløsninger på tværs af en bred vifte af anvendelsesområder, siger Harald Seidel, der er administrerende direktør for DAF Trucks.









- Kunder som Hellmold & Plank demonstrerer, at vores elektriske lastbiler leverer stærk effektivitet og bæredygtig ydeevne i den daglige logistikdrift, siger han videre.









For Hellmold & Plank, der har eksisteret 122 år, bliver den nye DAF XG+ Electric en ny milepæl i firmaets voksende flåde af elektriske lastbiler fra DAF. Hellmold & Plank har i forvejen flere forskellige nulemissionskøretøjer fra DAF kørende på tværs af en lang række anvendelsesområder. Den familieejede virksomhed anvender også Paccar's ladeløsninger for at udnytte fordelene ved DAF's nulemissionstransportløsninger.









DAF's serie af elektriske lastbiler spænder fra en 12-tons DAF XB Electric til distributionskørsel til DAF XG og XG+ Electric til transport over længere afstande. DAF XG Electric og XG+ Electric deler komponerer og opbygning med DAF XD og XF Electric lastbilerne, som begge er kåret som "International Truck of the Year 2026" for deres høje effektivitet, stabile drivlinjer og chaufførkomfort.









DAF leverer sine XG Electric og XG+ Electric-modeller i flere chassiskonfigurationer udstyret med den elektriske Paccar EX-D2 drivlinje, der leverer effekter fra 270 til 350 kW (370 til 480 hk) og et maksimalt drejningsmoment på 2.400 Nm. Drivlinjen forsynes med energi fra op til fem LFP-batterier (litium-jernfosfat), der er modulmonteret på chassiset. Afhængigt af anvendelsen er "nulemissionsrækkevidder" på over 500 kilometer mulige.





