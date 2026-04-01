Elektrisk lastbil til dansk affaldsselskab blev vist frem i München

Fredag 8. maj 2026 kl: 11:51

Af: Redaktionen (Foto: Ejner Hessel)

Løsningen er udviklet med udgangspunkt i konkrete behov for et batteri-elektrisk køretøj med kran og kroghejs til krævende affalds- og genbrugsopgaver og er et eksempel på, hvordan et samarbejde mellem kunde, forhandler og producent kan være med til at drive udviklingen af næste generation af elektriske speciallastbiler.









Den nye eEconic 400, der er baseret på Mercedes-Benz’ elektriske Econic-platform, er videreudviklet med en ekstra batteripakke, som øger kapaciteten til 400 kWh og leverer op til 448 kW effekt. Løsningen er udviklet for at sikre ekstra rækkevidde og tilstrækkelig energi til drift af både kran og kroghejs, der bruges til tømning af nedgravede glascontainere og håndtering af haveaffald.









Baggrunden for udviklingen er ARC’s daglige arbejde med affaldshåndtering og genbrug i hovedstadsområdet, hvor virksomheden servicerer omkring 140.000 husstande og driver nogle af Europas mest moderne affalds- og energianlæg.









For at imødekomme de særlige behov hos ARC er den nye eEconic 400 blandt andet udstyret med en ni-tons foraksel samt forlænget akselafstand, så både den ekstra batteripakke og støtteben til kranen kunne integreres optimalt i chassisdesignet.









Køretøjet er udviklet af Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT), som specialiserer sig i kundetilpassede løsninger ud over standardproduktionen. Hos Ejner Hessel, der er importør og forhandler af lastbiler fra Mercedes-Benz, understreger man, hvordan danske kundekrav og tæt samarbejde mellem kunde, importør og fabrik er med til at drive udviklingen af næste generation af elektriske speciallastbiler.









- Det har været en virkelig spændende proces at være en del af udviklingen af eEconic 400. Samarbejdet med ARC har været rigtig godt hele vejen igennem, og det er inspirerende at arbejde sammen med ambitiøse og innovative kunder, som tør gå forrest i den grønne omstilling. Vi er stolte af at have været med til at udvikle en løsning, der både understøtter kundens behov i hverdagen og bidrager til en mere bæredygtig transportsektor, siger Thomas Christensen, der er flådechef - Special Trucks hos Ejner Hessel.









Udover den høje elektriske ydeevne tilbyder eEconic-platformen også en række sikkerhedsfordele til bykørsel - eksempelvis lav indstigning, panoramaforrude og avancerede assistentsystemer, som forbedrer udsynet og øger sikkerheden for både chauffører og øvrige trafikanter i tæt bytrafik.









IFAT - Informationstage für Abwasserbeseitigung, der i år blev besøgt af 142,000 gæster fra omkring 160 lande, havde omkring 3.400 udstillere., IFAT er en af verdens største fagmesser inden for miljøteknologi, genbrug og affaldshåndtering.





