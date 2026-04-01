Tip-trailer med automatisk rullepresenning kan rumme 61,5 kubikmeter i kassen
Fredag 8. maj 2026 kl: 11:31Af: Redaktionen
Tønder Handel & Transport ApS har fornyligt hentet en ny fire-akslet Kel-Berg korn tiptrailer, der kan rumme 61,5 kubikmeter i kassen, som er monteret med en automatisk Eco-Top rullepresenning hos Lastas i Hedensted
Om den nye fire-akslede Kel-Berg korntip-trailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Lukket cyklistværn i begge sider
- Tre-kant afdækning i mellem skærmene
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel både er med løftefunktion og er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Siderne er fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Siderne er beklædt med 10 mm kunststofplader indvendigt i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er i HD1000 styrkeklasse
- Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er i HD1000 styrkeklasse
- EL-styret vibrator under tipkassen
- Rustfri værktøjskasse i venstre side integreret i cyklistværn
- Pneumatisk styret kornlem med trinløs styring, så den kan stå halvt åben
- Ramme for kornpose inklusiv kornpose
- Stigebeslag inklusiv en tre-meter, samt kost- og skovlebeslag i venstre side
- Luftpistol inklusiv luftslange og luftpistol i venstre side
- Sidemarkeringslamper monteres i skåle på kassen
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
(Foto: Lastas)
