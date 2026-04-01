Tip-trailer med automatisk rullepresenning kan rumme 61,5 kubikmeter i kassen

Fredag 8. maj 2026 kl: 11:31
Af: Redaktionen

Tønder Handel & Transport ApS har fornyligt hentet en ny fire-akslet Kel-Berg korn tiptrailer, der kan rumme 61,5 kubikmeter i kassen, som er monteret med en automatisk Eco-Top rullepresenning hos Lastas i Hedensted

Om den nye fire-akslede Kel-Berg korntip-trailer:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Lukket cyklistværn i begge sider
  • Tre-kant afdækning i mellem skærmene
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel både er med løftefunktion og er selvstyrende

Kasse-opbygning:
  • Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Siderne er fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og  2,0 mm udvendig godstykkelse. Siderne er beklædt med 10 mm kunststofplader indvendigt i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er i HD1000 styrkeklasse
  • Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er i HD1000 styrkeklasse
  • EL-styret vibrator under tipkassen
  • Rustfri værktøjskasse i venstre side integreret i cyklistværn
  • Pneumatisk styret kornlem med trinløs styring, så den kan stå halvt åben 
  • Ramme for kornpose inklusiv kornpose
  • Stigebeslag inklusiv en tre-meter, samt kost- og skovlebeslag i venstre side
  • Luftpistol inklusiv luftslange og luftpistol i venstre side
  • Sidemarkeringslamper monteres i skåle på kassen

Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

(Foto: Lastas)




