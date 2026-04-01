Tip-trailer med automatisk rullepresenning kan rumme 61,5 kubikmeter i kassen

Fredag 8. maj 2026 kl: 11:31

Om den nye fire-akslede Kel-Berg korntip-trailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Tre-kant afdækning i mellem skærmene

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel både er med løftefunktion og er selvstyrende





Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Siderne er fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Siderne er beklædt med 10 mm kunststofplader indvendigt i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er i HD1000 styrkeklasse

Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er i HD1000 styrkeklasse

EL-styret vibrator under tipkassen

Rustfri værktøjskasse i venstre side integreret i cyklistværn

Pneumatisk styret kornlem med trinløs styring, så den kan stå halvt åben

Ramme for kornpose inklusiv kornpose

Stigebeslag inklusiv en tre-meter, samt kost- og skovlebeslag i venstre side

Luftpistol inklusiv luftslange og luftpistol i venstre side

Sidemarkeringslamper monteres i skåle på kassen





Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





(Foto: Lastas)





