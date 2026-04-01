Politiet konstaterede 39 køre- og hviletidsovertrædelser på Bornholm

Fredag 8. maj 2026 kl: 11:59

Kontrollen afdækkede blandt andet:

39 overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne

Manglende kontrolapparat i et vogntog over 3.500 kg

En autotransporter på 21,60 meter, selvom den højst måtte være 20,75 meter

Et traktorvogntog læsset i 4,66 meters højde, så føreren måtte fordele sit gods bedre

To sager om farligt gods, der ikke var anmeldt til færgen

En sag med større mængder farligt gods, som ikke var korrekt stuvet

Manglende lastsikring og transportdokumentation ved transport af farligt affald fra en genbrugsplads

En varebil var i så dårlig stand, at nummerpladerne blev afmonteret på stedet

En flyttebil med stort overlæs måtte aflæsse et halvt flyttelæs på kajen, før den fik lov at køre videre





Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at flere af overtrædelserne blev fundet på køretøjer, der kom til Bornholm med færgen. Politiet oplyser videre, at 22 af de 67 standsede køretøjer var udenlandske.









Alle de sigtede kan forvente bøder i sagerne, hvor sagerne om farligt gods markerer sig med bøder i størrelsen 20.000 - 40.000 kroner.





