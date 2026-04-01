Dækproducent er køreklar med nye dæk til næste sæson
Onsdag 13. maj 2026 kl: 10:16Af: Redaktionen
Bridgestone har testet det nye vinterdæk på veje i Sverige og Finland. (Foto: Bridgestone)
Flere kilometer og længere holdbar hed. Det er, hvad dækproducenten Bridgestone fremhæver ved sine nye Duravis Winter Drive-dæk til lastbiler. Ifølge Bridgestone er kilometertallet forbedret med 15 procent i forhold til foregængeren Bridgestone RW-DRIVE 001. Bridgestones nyeste premium-dæk er udviklet specielt til milde europæiske vinterforhold med et pålideligt vejgreb i sne og dermed færre driftsstop
Kombineret med en forbedret rullemodstand på tre procent vil det nye nye dæk kunne nedbringe brændstofforbrug og CO2-udledning.
Bridgestone forklarer, at de flere kilometer og mindre rullemodstand er baseret på et nyt mønsterdesign, en specialudviklet gummiblanding, og producentens ENLITEN-teknologi, der gør dæk lettere ved at bruge færre materialer.
En nyudviklet lamel-geometri giver forbedret trækkraft i hele dækkets levetid. For at forbedre slidstyrken og forlænge kilometertallet har dækket et større kontaktareal, dybere mønsterdybde og variable rillevinkler. Kombineret med sammenkoblede blokke i midten reducerer den specialudviklede gummiblanding rullemodstanden og forbedrer brændstofeffektivitet.
Dækket er udviklet til at kunne mønsteropskæres og kan regummieres flere gange. Det forlænger levetiden, reducerer driftsomkostningerne og understøtter en mere bæredygtig flådedrift. Det er desuden designet til helårsbrug.
Når lastbilsflåder kan forlænge dækkenes levetid, reducerer det affaldsmængden, sænker de samlede driftsomkostninger og understøtter indsatsen for at nedbringe flådernes miljøpåvirkning. Desuden er Bridgestone Duravis Winter Drive klar til digitalisering med integreret RFID.
Bridgestone Duravis Winter Drive er tilgængeligt i størrelsen 315/80 R22.5, og flere størrelser vil blive lanceret i sensommeren.
