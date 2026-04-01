Buspassagerer på Fyn får flere natbusser

Onsdag 13. maj 2026 kl: 12:57

Natbus-afgangene kører natten mellem fredag og lørdag, og natten mellem lørdag og søndag.









De natbusser, der kører til og fra Odense, mødes på Odense Banegaard Center - OBC Nord klokken 01.35, 02.35, 03.35 og 04.35, hvor man kan skifte mellem de forskellige ruter.





FynBus oplyser, at tidspunkterne er tilpasset tog fra København og Jylland.





Som noget nyt vil der også køre natbusser mellem Rudkøbing og Svendborg - en strækning, hvor den kollektive trafik lige nu slutter inden midnat. Samtidig sker der mindre ændringer i weekend-køreplanen for rute 800 og 900A, der er regionale FynBus-ruter, der forbinder Sydøstfyn og Langeland. Rute 800A kører primært mellem Nyborg Station og Svendborg, mens 900A forbinder Nyborg Station med Rudkøbing.









FynBus oplyser, at Rejseplanen og Fynbus.dk er opdateret med de nye afgange. Samtidig peger FynBus på, at selskabet kun skifter afgangstavler på de større stoppesteder og knudepunkter 29. maj. Resten af afgangstavlerne skiftes ved køreplanskiftet i august.





