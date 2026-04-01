Uddannelsesinstitution tager mod elever i nye busser
Onsdag 13. maj 2026 kl: 13:22Af: Redaktionen
Dekra AMU-center i Sæby i Vendsyssel har fået nye MAN Lion's Regio-busser, der skal bruges til undervisning af nye buschauffører. (Foto: Dekra)
Hos Dekra AMU-center i Sæby er der blevet oprustet på vognparken. Skolen har investeret i nye busser, som skal bruges til undervisning af kommende buschauffører både på vejene og på skolens baneanlæg
Investeringen er en del af Dekra's løbende arbejde med at sikre kvaliteten i undervisningen. Da Dekra er en non-profitorganisation bliver overskuddet geninvesteret i blandt andet undervisningsmaterialer, faciliteter og køretøjer, så kursisterne møder en undervisning, der afspejler den virkelighed, de skal ud og arbejde i.
- Det er vigtigt for os, at vores kursister får de bedst mulige forudsætninger, når de uddanner sig til buschauffører. Med de nye busser kan vi tilbyde undervisning i moderne køretøjer, som matcher den hverdag, de møder i branchen, siger Karsten Trend Poulsen, der er administrerende direktør i Dekra Midt- og Nordjylland.
De nye busser skal både bruges til den praktiske kørsel på vejene og til øvelser på baneanlægget, hvor kursisterne træner manøvrering, sikkerhed og håndtering af bussen i forskellige situationer. Dermed bliver de nye køretøjer en central del af den praktiske undervisning.
Dekra AMU-center i Sæby uddanner blandt andet buschauffører og tilbyder efteruddannelse til transportbranchen - både passager- og godstransport.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Uddannelsesinstitution tager mod elever i nye busser
- Buspassagerer på Fyn får flere natbusser
- Flere tog færgen
- Togtrafikken bliver forstyrret af historisk mange fejl på skinnerne
- Rederikoncern melder om fremgang i fragten på de fleste områder
- Om to år kører der direkte tog mellem Oslo og Berlin
- Det tog 14 timer at få tunnelelement på plads
- Gratis transport har fået flere til at parkere ved letbanestation
- Togoperatør kørte 6 millioner kroner hjem i første kvartal
- Elektriske delecykler skal hjælpe landsbyborgere tættere på offentlig transport
- Tættere samarbejde skal afbøde trafikale udfordringer ved vejarbejdet på Motorvej E45
- Dansk rederi køber tidligere dansk færge af svensk rederi
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!