Uddannelsesinstitution tager mod elever i nye busser

Onsdag 13. maj 2026 kl: 13:22

Af: Redaktionen Dekra AMU-center i Sæby i Vendsyssel har fået nye MAN Lion's Regio-busser, der skal bruges til undervisning af nye buschauffører. (Foto: Dekra)

Investeringen er en del af Dekra's løbende arbejde med at sikre kvaliteten i undervisningen. Da Dekra er en non-profitorganisation bliver overskuddet geninvesteret i blandt andet undervisningsmaterialer, faciliteter og køretøjer, så kursisterne møder en undervisning, der afspejler den virkelighed, de skal ud og arbejde i.









- Det er vigtigt for os, at vores kursister får de bedst mulige forudsætninger, når de uddanner sig til buschauffører. Med de nye busser kan vi tilbyde undervisning i moderne køretøjer, som matcher den hverdag, de møder i branchen, siger Karsten Trend Poulsen, der er administrerende direktør i Dekra Midt- og Nordjylland.









De nye busser skal både bruges til den praktiske kørsel på vejene og til øvelser på baneanlægget, hvor kursisterne træner manøvrering, sikkerhed og håndtering af bussen i forskellige situationer. Dermed bliver de nye køretøjer en central del af den praktiske undervisning.









Dekra AMU-center i Sæby uddanner blandt andet buschauffører og tilbyder efteruddannelse til transportbranchen - både passager- og godstransport.









