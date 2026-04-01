I løbet af årets første fire måneder blev der nyregistreret 1.581 nye lastbiler over 16 tons totalvægt i Danmark. Det var 12,37 procent flere end i de tilsvarende måneder sidste år, hvor antallet var på 1.407
Antallet af nyregistreringer er steget med godt 12 procent
Onsdag 13. maj 2026 kl: 13:59Af: Jesper Christensen
I løbet af årets første fire måneder blev der nyregistreret 1.581 nye lastbiler over 16 tons totalvægt i Danmark. Det var 12,37 procent flere end i de tilsvarende måneder sidste år, hvor antallet var på 1.407
Scania og Volvo Trucks havde efter året første fire måneder en markedsandel på 70,2 procent med Scania som nummer et med 553 nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt mod Volvo Trucks' 541. På samme tid sidste år var forskellen mellem de to konkurrenter en enkelt, men deres samlede markedsandel var større - 73,27 procent.
Mercedes-Benz har styrket sin position på trediepladsen med en fremgang på 39,53 procent fra 172 i de første fire måneder af 2025 til 240 i de tilsvarende måneder i år. MAN har også styrket sin position på fjerdepladsen med en fremgang fra 120 til 188 - en forøgelse på 56,67 procent.
På de efterfølgende pladser kommer DAF, Iveco og Renault.
I nedenstående tabel kan man se antal nyregistreringer og markedsandele for de forskellige lastbilmærker i Danmark, der har fået nyregistreret lastbiler i årets første fire måneder sammenlignet med samme måneder sidste år
Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner
Mærke
Januar - april 2026
Januar - april 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
Ændring i procent
Scania
553
34,98 %
516
36,67 %
7,17 %
Volvo Trucks
541
34,22 %
515
36,60 %
5,05 %
Mercedes-Benz
240
15,18 %
172
12,22 %
39,53 %
MAN
188
11,89 %
120
8,53 %
56,67 %
DAF
27
1,71 %
40
2,84 %
-32,50 %
Iveco
24
1,52 %
26
1,85 %
-7,69 %
Renault Trucks
8
0,51 %
18
1,28 %
-55,56 %
I alt
1.581
1.407
12,37 %
(Kilde: Bilstatistik.dk)
