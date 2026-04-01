Antallet af nyregistreringer er steget med godt 12 procent

LASTBILER OVER 16 TONS:

Onsdag 13. maj 2026 kl: 13:59

Scania og Volvo Trucks havde efter året første fire måneder en markedsandel på 70,2 procent med Scania som nummer et med 553 nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt mod Volvo Trucks' 541. På samme tid sidste år var forskellen mellem de to konkurrenter en enkelt, men deres samlede markedsandel var større - 73,27 procent.









Mercedes-Benz har styrket sin position på trediepladsen med en fremgang på 39,53 procent fra 172 i de første fire måneder af 2025 til 240 i de tilsvarende måneder i år. MAN har også styrket sin position på fjerdepladsen med en fremgang fra 120 til 188 - en forøgelse på 56,67 procent.









På de efterfølgende pladser kommer DAF, Iveco og Renault.









I nedenstående tabel kan man se antal nyregistreringer og markedsandele for de forskellige lastbilmærker i Danmark, der har fået nyregistreret lastbiler i årets første fire måneder sammenlignet med samme måneder sidste år









Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner Mærke Januar - april 2026 Januar - april 2025

Antal Andel Antal Andel Ændring i procent Scania 553 34,98 % 516 36,67 % 7,17 % Volvo Trucks 541 34,22 % 515 36,60 % 5,05 % Mercedes-Benz 240 15,18 % 172 12,22 % 39,53 % MAN 188 11,89 % 120 8,53 % 56,67 % DAF 27 1,71 % 40 2,84 % -32,50 % Iveco 24 1,52 % 26 1,85 % -7,69 % Renault Trucks 8 0,51 % 18 1,28 % -55,56 % I alt 1.581

1.407

12,37 %

(Kilde: Bilstatistik.dk)

