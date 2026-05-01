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- Maj kom ud med to færre nyregistreringer end sidste år
- Maj i år lå én under maj sidste år
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- Antallet af nyregistreringer er steget med godt 9,8 procent
- Fire fire-akslede tiptrailere er bygget til asfalttransport
- Specialtransport fortsætter med at køre letbanetog uden om manglende sikkerhedsgodkendelse
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- 44-årig buschauffør er sigtet for uagtet manddrab
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