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Tre-akslet kærre er leveret med bagtip

Tirsdag 9. juni 2026 kl: 13:09
Af: Redaktionen

Tre-akslet kærre er leveret med bagtip

Vognmandsfirmaet Johan Bækgård & Søn ApS i Herning har fornyligt hentet en ny tre-akslet Kel-Berg kærre med bagtip. Kassen på den nye kærre er udført i Hardox-stål med 6 mm gods i siderne og 10 mm gods i bunden og kan rumme 14 kubikmeter

Om den nye tre-akslede Kel-Berg bagtipkærre:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejset i I-profil i højstyrkestål
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser

Kasse-opbygning:
  • Hardox kasse med 6 mm sider og 10 mm bund
  • Tophængt alu-bagklap i 40 mm alu-profiler i kraftig alu-ramme, der også er svingbar mod højre side
  • Automatisk luftstyret pendelbagsmæk
  • Trin på begge sider af trækstang
  • VBG-trækkrog - størrelse ø 57,5 mm
  • Rumindhold på 14 kubikmeter
 
Kel-Berg kærren, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



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