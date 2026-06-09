Tre-akslet kærre er leveret med bagtip

Tirsdag 9. juni 2026 kl: 13:09

Om den nye tre-akslede Kel-Berg bagtipkærre:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejset i I-profil i højstyrkestål

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser





Kasse-opbygning:

Hardox kasse med 6 mm sider og 10 mm bund

Tophængt alu-bagklap i 40 mm alu-profiler i kraftig alu-ramme, der også er svingbar mod højre side

Automatisk luftstyret pendelbagsmæk

Trin på begge sider af trækstang

VBG-trækkrog - størrelse ø 57,5 mm

Rumindhold på 14 kubikmeter

Kel-Berg kærren, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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