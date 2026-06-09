Tre-akslet kærre er leveret med bagtip
Tirsdag 9. juni 2026 kl: 13:09Af: Redaktionen
Vognmandsfirmaet Johan Bækgård & Søn ApS i Herning har fornyligt hentet en ny tre-akslet Kel-Berg kærre med bagtip. Kassen på den nye kærre er udført i Hardox-stål med 6 mm gods i siderne og 10 mm gods i bunden og kan rumme 14 kubikmeter
Om den nye tre-akslede Kel-Berg bagtipkærre:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejset i I-profil i højstyrkestål
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
Kasse-opbygning:
- Hardox kasse med 6 mm sider og 10 mm bund
- Tophængt alu-bagklap i 40 mm alu-profiler i kraftig alu-ramme, der også er svingbar mod højre side
- Automatisk luftstyret pendelbagsmæk
- Trin på begge sider af trækstang
- VBG-trækkrog - størrelse ø 57,5 mm
- Rumindhold på 14 kubikmeter
Kel-Berg kærren, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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