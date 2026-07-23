Transportministeren har fundet 100 millioner kroner ekstra til kollektiv transport i landdistrikterne

Torsdag 23. juli 2026 kl: 08:53

Transportministeriet fremhæver, at gode transportmuligheder er en forudsætning for, at det er muligt at bo, arbejde og leve et aktivt liv i hele landet. Derfor får den kollektive transport i landdistrikterne 100 millioner kroner ekstra til nye og fleksible løsninger. Formålet er at støtte lokale løsninger, der tager udgangspunkt i de konkrete behov, der findes rundt omkring i landet. Bedre lokale kollektive trafikløsninger kan blandt andet være med til at forbedre de unges transportmuligheder til og fra uddannelse.









- Jeg vil understøtte det gode liv i landdistrikterne, og en vigtig del af det er, at man kan komme til og fra arbejde, uddannelse, fritidsaktiviteter eller fællesskaber. Regeringen har allerede sørget for, at trafikselskaberne får kompensation for de høje brændstofpriser, så de ikke af den grund skal lukke busruter. Nu lægger vi 100 millioner oven i allerede i år til at forbedre den kollektive transport ved at tænke i nye løsninger, som er fleksible og lokalt tilpasset landdistrikterne, siger by-, land- og transportminister Signe Munk (SF).









Pengene skal blandt andet bruges til transportløsninger, der tager højde for lokale forhold i landdistrikterne og de mindre byer. Trafikselskaberne og kommunerne får mulighed for at sætte gang i initiativer, der styrker den lokale kollektive transport, eksempelvis brugerdrevne busser og fleksible løsninger, der kan tilpasses passagerernes behov. Det kan for eksempel være bus på bestilling, som er mindre busser, der kører frit mellem stoppestederne alt efter behov.









Derudover vil SSFMR-Regeringen understøtte, at der udvikles fælles, nationale betalingsløsninger, der fungerer i de fleksible transportløsninger, så det bliver nemmere at betale for sin rejse.









Trafikselskaberne skal melde konkrete projekter ind til Trafikstyrelsen i løbet af efteråret, hvorefter pengene bliver frigivet til de projekter, der opfylder formålet.









Rammen for de 100 millioner kroner er målrettet konkrete initiativer inden for nedenstående:





Kollektive knudepunkter

Der er et potentiale i at gøre knudepunkter i den kollektive transport mere synlige og attraktive, således at sammenhængen mellem kollektiv transport og øvrige transportformer forbedres. Der kan ydes tilskud til at anlægge nye, eller forbedre eksisterende, knudepunkter. Det kan for eksempel være opsætning af læskure, skiltning, cykelparkering, p-pladser til plustur/flextur, tilgængeligheds tiltag og forbedret digital formidling af trafikinformation.





Bus på bestilling

Bus på bestilling er mindre busser, der kører efter konkret bestilling fra en eller flere borgere. Der er igangsat konkrete projekter med bus på bestilling, og der er potentiale i at afprøve løsningen yderligere, da konceptet kan bidrage til at udvide kollektiv transport til områder og tidsrum, hvor der ikke er er rutedækning eller erstatte eksisterende ruter med lavt passagergrundlag. Der kan ydes tilskud til at gennemføre projekter med bus på bestilling eller lignende.





Borgerdrevne løsninger, herunder frivilligbusser

Borgerdrevne transportløsninger anvendes typisk i landdistrikter og på små øer, hvor der er mangel på transportmuligheder, og hvor der findes et stærkt lokalt fællesskab til at stå for at drive transportmidlet. Det kan for eksempel være små busser eller biler, som køres af frivillige chauffører fra lokalområdet. Der kan ydes tilskud til projekter om borgerdrevne kollektive transportløsninger eller lignende.





Delemikromobilitet

Delecykler og -løbehjul, der også kan betegnes som delemikromobilitet, er i dag mest udbredt i større danske byer, hvor kommercielle tilbud kan opretholdes. Sammenspillet mellem den kollektive transport og delemikromobilitet kan imidlertid øge oplandet for den rutebundne transport i mindre byer og give flere borgere lettere adgang til den kollektive transport. Der kan ydes tilskud til projekter, hvor delemikromobilitet eller lignende stilles til rådighed i sammenhæng med kollektiv transport.





Fremme af nemme betalingsmuligheder i transportløsninger på landet

Ekspertudvalget om kollektiv mobilitet anbefaler, at der sikres en logisk og gennemskuelig sammenhæng mellem priserne for de nye fleksible transportløsninger og i den rutebundne kollektive transport. I takt med at fleksible løsninger som bus på bestilling og lignende udrulles i den kollektive transport, særligt i landdistrikterne, øges behovet for, at de rejsende kan anvende samme billetprodukter i disse transportløsninger som i den øvrige kollektive transport. Der reserveres 20 millioner kroner til, at de fælles nationale betalingsløsninger kan udbredes til transporttilbud i landdistrikter, såvel digitale som ikke-digitale betalingsløsninger.





(Kilde Transportministeriet - fakta-ark om 100 millioner kroner til initiativer i den lokale kollektive transport)

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